Чи варто зараз інвестувати у Біткоїн — відповідь експертів

У 2024 році Біткоїн побив усі попередні рекорди після жорстокої криптовалютної зими, що розпочалася двома роками раніше. У березні 2024 року ціна Біткоїна вперше перевищила позначку в $70 000

Спричинило цей сплеск схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США Біткоїн-ETF, або біржових фондів, які спростили інвестування в Біткоїн за допомогою брокерського рахунку або навіть пенсійного рахунку.

Оскільки Біткоїн стає все більш популярним, чи не час приєднатися до вечірки?

Фонди володіють базовим активом — таким як золото, срібло або тепер Біткоїн — і уважно відстежують його ціну за вирахуванням торгових витрат або комісійних.

«Таких ETF раніше не існувало, — каже Рік Едельман, засновник Ради фінансових професіоналів з цифрових активів (Digital Assets Council of Financial Professionals). — Є ETF, які інвестують в акції компаній, що працюють у криптоіндустрії, таких як біржі та майнери, і є ETF, які торгують ф’ючерсами на Біткоїн, що схоже на купівлю опціонів замість акцій, але досі не було жодного ETF, який би безпосередньо інвестував у Біткоїн і володів би ним».

Рішення SEC надає інвесторам можливість отримати доступ до Біткоїна через брокерські рахунки без необхідності використовувати криптовалютні біржі та вирішувати питання зберігання чи безпеки.

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«Біткоїн-ETF вважаються найбезпечнішими з точки зору зберігання, оскільки вони регулюються Комісією з цінних паперів і бірж, і вони забезпечують збереження вашого Біткоїна для вас», — сказав Едельман.

Чи має Біткоїн бути в інвестиційному портфелі

Зважаючи на весь ажіотаж навколо Біткоїна, цілком зрозуміло, якщо у вас виникне спокуса купити його. Але перш ніж намагатися заробити на волатильній ціні, потрібно багато чого дізнатися, перш ніж намагатися отримати прибуток.

Біткоїн залишається спекулятивним активом, як і інші криптовалюти. Це інвестиції, в які вкладають гроші, сподіваючись на зростання ціни. Спекулятивні активи називають непродуктивними, оскільки вони не приносять доходу, як-от відсотки чи дивіденди, а інвестори прагнуть отримати прибуток від короткострокових коливань.

«Зазвичай, коли ви думаєте про фінансовий актив, ви надаєте компанії капітал, — каже Майкл Фінке, професор управління капіталом з кафедри економічної безпеки ім. Френка М. Енгла в Американському коледжі фінансових послуг. — Компанія використовує цей капітал, щоб щось зробити, а люди це купують. Це створює прибуток. Ви можете оцінити компанію на основі прибутковості, яку ви очікуєте в майбутньому. У випадку з Біткоїном вона нічого не виробляє, тому оцінка є повністю спекулятивною».

Криптовалюти не приносять дивідендів, що може здаватися неважливим на фоні зростання ціни Біткоїна. Хто потребує дивідендів, якщо ціна зросла більш ніж на 600% за останні п’ять років?

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Ви можете вважати, що ціна Біткоїна зростатиме вічно, як фондовий ринок, який має успішну історію зростання. Однак, на відміну від акцій компаній, Біткоїн не створює продуктів чи послуг, які реально використовуються, і його використання як платіжного засобу вкрай обмежене.

Оскільки Біткоїн та інші криптовалюти не приносять дивідендів, будь-який дохід, який ви отримаєте, буде залежати лише від зростання ціни.

«Людей приваблює те, що нещодавно подорожчало, — каже Фінке. — І це привабливо для будь-кого, хто інвестує, але особливо для тих, хто схильний більше орієнтуватися на емоції. Вони бачать, що ціна зростає, і думають, що хочуть бути частиною цього. Завжди є страх щось упустити».

Ціна Біткоїна залишається дуже волатильною. Біткоїн набагато більш волатильний, ніж фондовий ринок в цілому. Це може бути захоплююче, коли ціна стрімко зростає. Але коли настають погані часи, ціна Біткоїна часто падає набагато сильніше, ніж ціна акцій.

«Ризики високі, — каже Едельман. — А завдяки потенціалу надприбутковості, невелика інвестиція може мати великий вплив на загальну прибутковість ваших інвестицій».

Зрештою, інвестування в Біткоїн — це особисте рішення, незалежно від того, купуєте ви ETF чи власне цифрові монети.

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За матеріалами: Yahoo!Finance.