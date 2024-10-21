Чому Біткоїн має злетіти вище $130 000 у січні

Січень 2025 року може стати моментом, коли Біткоїн (BTC) досягне нового історичного максимуму. Цей прогноз слідує за триваючим ралі, яке поставило актив на порозі подолання критично важливого рівня опору в $70 тис.

Такі цифри озвучують багато експертів. Наприклад, Алан Сантана, відомий криптоаналітик, замість того, щоб зупинитися на консервативних цілях в $130 тис., припустив, що Біткоїн може досягти діапазону від $155 тис. до $200 тис. до початку 2025 року, згідно з аналізом, опублікованим в статті TradingView від 19 жовтня.

Експерт передбачив дві можливі траєкторії для BTC. За одним сценарієм, монета може пережити раннє падіння з швидким бичачим сплеском, який досягне свого піку приблизно у квітні або травні 2025 року. Однак це вважається менш вірогідним через швидкість, якої вимагатиме таке зростання.

Більш ймовірний сценарій вказує на те, що Bitcoin вийде з поточної консолідації та увійде в тривалу фазу накопичення перед тим, як різко піднятися. Цей фінальний сплеск може призвести до зростання ціни до $155 тис. або навіть до $208 тис., особливо якщо погіршиться інфляція або відбудуться значні геополітичні події.

«Не $130 000, а набагато вище, думайте про ціну в районі $155 000 або навіть $180 000 – $200 000, якщо інфляція вийде з-під контролю, єдине, що потребує коригування — це дата», — зазначив експерт.

Сантана підкреслив, що наприкінці 2025 року монета, ймовірно, переживе пікову вершину (blow-off top), що контрастує з подвійною вершиною 2021 року. Така формація є типовою для історичних циклів Біткоїна, нагадуючи бичачий ринок 2017 року.

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Ключовим компонентом цього прогнозу є технічні перспективи BTC, які окреслюють помітні фази консолідації, за якими слідує масове ралі. Експерт виділив модель, яка вказує на те, що монета тестує підтримку в районі 200-денної ковзної середньої (MA 200), що може створити короткострокову корекцію. Ця корекція може привести Біткоїн до рівня близько $42 тис., перш ніж почнеться велике бичаче зростання.

Крім того, рівні корекції Фібоначчі збігаються з важливими точками підтримки і опору. Рівні 0,618 по Фібоначчі та 0,786 можуть виступати сильними зонами підтримки.

Шлях Біткоїна до наступного рекордного максимуму

Досягнення таких цінових цілей вимагає від Біткоїна подолання критично важливого рівня опору в $70 000. Історичні дані показують, що ця мета може бути досягнута у найближчій перспективі.

Зокрема, аналіз Cycles Fan показує, що криптовалюта постійно досягає свого місячного максимуму наприкінці місяця, а саме між 25 і 29 числами.

Ця тенденція спостерігається протягом останніх трьох місяців, що дозволяє припустити, що в цей період монета може знову досягти свого жовтневого максимуму. Якщо цей сценарій реалізується, то BTC може торгуватися на цьому рівні вже найближчими днями.

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Хоча здебільшого аналітики висловлюють бичачий настрій, деякі фахівці закликають бути обережнішими, демонструючи занепокоєння щодо цінових перспектив Біткоїна. Наприклад, інтерес до активу знизився, враховуючи, що пошукові запити «Біткоїн» в Google досягли річного мінімуму. У той же час, актив може зіткнутися з регуляторними перешкодами, оскільки Європейський центральний банк оголосив «війну» Біткоїну.

Аналіз цін на BTC

На момент написання статті ціна Біткоїна становила $68 372, щоденний приріст — 0,20%, а на тижневому графіку ціна BTC зросла більш ніж на 9%.

Наразі монета продовжує демонструвати силу як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, комфортно торгуючись вище своїх 50-денних і 200-денних простих ковзних середніх. Однак слід бути обережним, враховуючи, що 14-денний індекс відносної сили активу наближається до зони перекупленості та становить 68,04 на момент написання статті.

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За матеріалами finbold.com.