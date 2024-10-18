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Зліт чи катастрофа: два найважливіші рівні ціни Біткоїна

18.10.2024 18:00
Олеся Крамаренко
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Залежно від того, який рівень буде протестований першим, BTC може побачити прорив або падіння під тиском з обох сторін

Зліт чи катастрофа: два найважливіші рівні ціни Біткоїна

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

На цей час існує два значних ліквідаційних пороги, між якими знаходиться Біткоїн, і знання того, в якому напрямку буде рухатися ціна в майбутньому, має вирішальне значення.

Ключові рівні на позначках $68 900 і $66 000, які, ймовірно, вплинуть на цінову динаміку, виділені на тепловій карті ліквідації Binance BTC/USDT. Ризик підвищеної волатильності зростає, коли BTC наближається до цих порогових значень, які слугують важливими точками ліквідації.

Залежно від того, який рівень буде протестований першим, BTC може побачити прорив або падіння під тиском з обох сторін. Вищий рівень, приблизно $68 900, відповідає значному рівню опору.

Нова бичача хвиля може розпочатися, якщо Біткоїн подолає цей бар’єр і різко зросте в ціні. Однак падіння нижче $66 000 може запустити ланцюгову реакцію продажів, що призведе до зниження цін і, можливо, навіть до значного розпродажу. Останнім часом Біткоїн переживає труднощі з проривом вище позначки $67 970.

Ковзні середні також стають щільнішими; зокрема, 50, 100 і 200 EMA зближуються. Цьому зближенню часто передують різкі цінові зміни, як в бік підвищення, так і в бік зниження. Ще більше занепокоєння викликає тенденція до зменшення обсягів торгів, що свідчить про нерішучість трейдерів.

Це може свідчити про те, що, навіть попри локальний висхідний тренд для Біткоїна, сильний імпульс купівлі може утримати його від виходу з цього вузького діапазону. Прорив піддасть перевірці важливий рівень підтримки в $66 000, який, залежно від його успіху, може або послужити захисною сіткою, або спровокувати різке падіння.

Прогнозується, що волатильність зростатиме з наближенням цих порогових значень. Трейдери мають бути готові до коливань в будь-якому випадку, залежно від того, як Біткоїн відреагує на тиск в проміжку між цими ключовими точками.

Нагадаємо, що аналітики прогозують злет Біткоїна до $70 тис.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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