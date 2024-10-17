Аналітики прогозують злет Біткоїна до $70 тис.

Багато ознак вказують на те, що BTC досягне позначки $70 тис. у найближчому майбутньому, від технічних ринкових даних до ставок на ринку прогнозів. Притоки в американські BTC ETF продовжують залишатися значними: протягом торгового дня в середу, 16 жовтня, вони становили $458,5 млн

Попит на Біткоїн (BTC) повертається після того, як він був в основному приглушеним з травня, причому так званий «очевидний» або «видимий» попит (Apparent Demand) підскочив до місячного зростання на 177 000 BTC минулого тижня, що передувало зростанню курсу на 5%. Це значний показник активізації торгів і може бути причиною подальшого злету ціни.

Це найбільший показник з кінця квітня, який допоміг підняти BTC до десятитижневого максимуму — понад $67 800, повідомляють аналітики CryptoQuant на чолі з Хуліо Морено у своєму щотижневому звіті.

«Розширення видимого попиту необхідне для того, щоб ціни на Біткоїн стабільно зростали до нового історичного максимуму. У цих випадках він досяг піку на рівні 490 000-550 000 BTC», — сказав Морено, вказуючи на більший простір для зростання цін.

Згідно з даними CoinDesk Indices, Біткоїн виріс на 11% за тиждень, випередивши CoinDesk 20 (CD20), індекс найбільших цифрових активів, який за той самий період зріс на 9,6%.

Спотові біржові фонди (ETF) у США були чистими покупцями, з позитивними притоками в середньому майже 9 000 BTC щодня у першому кварталі 2024 року, що допомогло підняти ціну на провідну монету до нових максимумів.

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Дані SoSoValue показують, що в середу, 16 жовтня, американські BTC ETF мали ще один значний приток коштів — $458,5 млн. Найбільше отримав IBIT від Blackrock — $393,4 млн.

Інші великі інвестори також продовжують накопичувати Біткоїн. Загальний баланс біткоїн-китів — або впливових великих власників (без урахування бірж і майнінг-пулів) — продовжує щорічно зростати, досягнувши 670 000 BTC. Ба більше, зростання кількості власників перевищує 365-денну ковзну середню, що є позитивним знаком для цін.

Ставка фінансування безстрокових ф’ючерсів на BTC, зважена на відкритий інтерес (OI), підскочила до багатомісячного максимуму в понад 0,0136% на початку цього тижня, що сигналізує про посилення волатильності в майбутньому, оскільки на ринок прийшли нові гроші.

Полімаркетингові гравці дають 64%, що BTC досягне $70 000 у жовтні, що на 45 відсоткових пунктів більше, ніж минулого тижня. Вони також дають 75%, що BTC досягне нового історичного максимуму у 2024 році, збільшившись на 23 процентних пункти за той самий період часу.

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За даними coindesk.com.