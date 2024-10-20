Навіщо Apple купувати біткоїни на $100 млрд: відповідь Майкла Сейлора

MicroStrategy вже максимально користується перевагами цифрової трансформації, стверджує Майкл Сейлор

Під час нещодавньої участі в подкасті “Markets with Madison”, який веде журналістка NZ Herald Медісон Рейді, генеральний директор MicroStrategy Майкл Сейлор заявив, що Apple має розглянути можливість купівлі Біткоїна (BTC) на суму $100 млрд замість того, щоб викупати акції.

“Купіть біткоїнів на $100 млрд. Він буде коштувати $500 млрд. У вас буде бізнес вартістю $500 млрд, який зростатиме на 20% на рік. Ви будете отримувати $100 млрд інвестиційного прибутку на рік. Ваші інвестори подивляться на це і додадуть трильйон або два трильйони доларів до вашої ринкової капіталізації, і тепер компанія буде оцінюватися на 60% на основі операційного бізнесу, на 40% — на основі балансу», — сказав він.

Він підкреслив, що MicroStrategy використовує переваги цифрової трансформації, купуючи Біткоїн. Сейлор також зазначив, що менші компанії зі списку S&P 500 можуть звернутися до Big Tech, якщо вони вирішать отримати доступ до Біткоїна.

«Ви можете взяти 98% компаній з нижньої частини індексу S&P 500. Якщо вони куплять біткоїни, їхні показники можуть наблизитися до показників Big Tech. Показники індексу S&P будуть рухатися в бік Біткоїна», — сказав він.

MicroStrategy, безумовно, є найбільшим власником провідної криптовалюти з величезним відривом. Згідно з даними, наданими BitcoinTreasuries, її загальний обсяг активів наразі становить $17,1 млрд у біткоїнах. Цього року акції компанії зростали, додавши понад 182% з початку року.

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За матеріалами U.Today