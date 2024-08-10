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Скільки біткоїнів належить Майклу Сейлору з MicroStrategy

10.08.2024 12:00
Олеся Крамаренко
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Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор не продав жодного свого біткоїна. Він пояснює, що провідна криптовалюта здатна створити багатство поколінь для сім’ї або корпорації.

Скільки біткоїнів належить Майклу Сейлору з MicroStrategy

Фото: michael.com, pngwing.com

Майкл Сейлор, співзасновник і голова американської компанії MicroStrategy, що займається бізнес-аналітикою та програмним забезпеченням, розкрив свої активи в біткоїнах (BTC). Це одкровення Сейлор зробив раніше сьогодні, підтвердивши попередні припущення щодо його особистих ставок на BTC.

Майкл Сейлор і Біткоїн

Хоча не дивно, що Майкл Сейлор володіє біткоїнами, розмір інвестицій шокує. Для контексту, Сейлор повідомив, що володіє BTC на суму понад $1 млрд. Попри волатильність Біткоїна, Сейлор стверджує, що він перевершує всі інші доступні варіанти довгострокового управління капіталом. Сейлор пояснює, що провідна криптовалюта здатна створити “багатство поколінь” для сім’ї або корпорації.

“Ви можете продати її в будь-який час, на будь-яку суму, в будь-якій точці світу або утримувати її протягом будь-якого часу без активного управління або ділової хватки”, — додав Майкл.

За даними Forbes, особистий статок Сейлора наразі становить $4 млрд, що робить його 795-ю найбагатшою людиною у світі. Він став мільярдером під час бульбашки доткомів (детальніше про це у “Бульбашка доткомів: правдива історія фондового ринку 1995-2000 років”), а потім, як відомо, втратив $6 млрд за один день після падіння акцій MicroStrategy.

Багато хто в індустрії знає, що більша частина його уваги зосереджена на MicroStrategy, яка продовжує накопичувати BTC. Стратегія його компанії полягає в тому, щоб придбати якомога більше біткоїнів, коли є така можливість.

Під керівництвом Майкла Сейлора фірма почала купувати BTC у 2020 році, одразу після початку глобальної пандемії Covid-19. Чотири роки потому, станом на 30 липня, компанія успішно накопичила 226 500 одиниць біткоїнів.

Виходячи з сьогоднішньої ціни, вся ця схованка коштує близько $12,7 млрд. Таким чином, особистий біткоїн-ходл Сейлора становить близько 10% від загального капіталу MicroStrategy. Якщо вам цікаво дізнатися про інших китів криптоіндустрії, читайте нашу статтю “Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют”.

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За матеріалами U.Today, coingape.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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