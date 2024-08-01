Розгляньмо, як отримати безплатний Біткоїн у 2024 році законним шляхом

Перша криптовалюта має шалений попит серед інвесторів по всьому світу, і багато новачків хочуть знати, як отримати біткоїни безплатно. Хоча одержання значних сум BTC без інвестицій є малоймовірним, є кілька способів заробити або отримати невеликі суми безплатно.

Пули для майнінгу біткоїнів

Майнінг Біткоїна передбачає перевірку та додавання нових транзакцій до блокчейну Біткоїна. Майнери використовують спеціалізоване комп’ютерне обладнання для розв’язання математичних задач, які допомагають захистити мережу і зберегти цілісність транзакцій. Як винагороду майнери отримують новостворені біткоїни та комісію за транзакції.

Соло-майнінг занадто складний і ресурсомісткий, тому приєднання до майнінг-пулу має низку переваг:

Збільшення шансів на винагороду: Об’єднання обчислювальних потужностей з іншими майнерами збільшує ймовірність розв’язання майнінгових задач і отримання винагороди.

Об’єднання обчислювальних потужностей з іншими майнерами збільшує ймовірність розв’язання майнінгових задач і отримання винагороди. Регулярні та стабільні виплати: Майнінг-пули розподіляють заробіток між учасниками через регулярні проміжки часу, пропонуючи стабільніший потік доходу, ніж спорадичні винагороди від самостійного майнінгу.

Майнінг-пули розподіляють заробіток між учасниками через регулярні проміжки часу, пропонуючи стабільніший потік доходу, ніж спорадичні винагороди від самостійного майнінгу. Зниження витрат на обладнання: Розподіл витрат на дороге майнінгове обладнання та інфраструктуру з іншими учасниками зменшує фінансовий тягар на придбання та обслуговування майнінгового обладнання.

Розподіл витрат на дороге майнінгове обладнання та інфраструктуру з іншими учасниками зменшує фінансовий тягар на придбання та обслуговування майнінгового обладнання. Технічна підтримка та настанови: Майнінг-пули часто об’єднують спільноти досвідчених майнерів, які надають технічну підтримку та настанови, допомагаючи новачкам розібратися в складнощах майнінгу.

Що таке майнінг-пули, як визначити, які з них найкращі, і як до них приєднатися, читайте в нашій статті “Топ-7 пулів для майнінгу біткоїнів”.

Біткоїн-крани

Біткоїн-крани — це вебсайти або застосунки, які розподіляють невеликі суми біткоїнів між користувачами як винагороду за виконання простих завдань або дій. Ці крани мають на меті познайомити людей з Біткоїном, даючи їм змогу спробувати криптовалюту “на смак”. Крани приносять дохід через рекламу, і частина цього доходу ділиться з користувачами у вигляді біткоїнів.

Щоб почати користуватися краном, зазвичай потрібно створити обліковий запис і вказати адресу біткоїн-гаманця, на який надсилатимуться зароблені біткоїни.

Біткоїн-крани пропонують різні завдання або дії, поширені приклади включають:

Розгадування капчі;

Перегляд реклами;

Грати в ігри;

Проходження опитувань;

Реферальні програми.

Детальніше ми писали у статті “Криптокрани: Як заробити криптовалюту, виконуючи прості завдання”.

Партнерські Bitcoin-програми

Партнерські Bitcoin-програми — це маркетингові ініціативи, запропоновані криптовалютними платформами та бізнесом, щоб заохотити приватних осіб просувати їхні продукти або послуги. Учасники, відомі як афіліати, можуть отримувати комісійні або винагороди за залучення трафіку, генерацію потенційних клієнтів або сприяння конверсії за допомогою своїх унікальних партнерських посилань.

Ця взаємовигідна угода дозволяє афіліатам просувати відповідні продукти або послуги серед своєї аудиторії, заробляючи при цьому біткоїни без будь-яких попередніх витрат.

Криптовалютні партнерські програми функціонують подібно до традиційних моделей партнерського маркетингу. Ось розбивка процесу:

Реєстрація партнера: Зацікавлені особи реєструються в партнерській програмі через вебсайт платформи. Після схвалення вони отримують унікальний ідентифікатор партнера або реферальне посилання.

Зацікавлені особи реєструються в партнерській програмі через вебсайт платформи. Після схвалення вони отримують унікальний ідентифікатор партнера або реферальне посилання. Просування партнерського посилання: Партнери використовують свої унікальні реферальні посилання у своїй рекламній діяльності, наприклад, на вебсайтах, блогах, платформах соціальних мереж або інших маркетингових каналах.

Партнери використовують свої унікальні реферальні посилання у своїй рекламній діяльності, наприклад, на вебсайтах, блогах, платформах соціальних мереж або інших маркетингових каналах. Відстеження та облік переходів: Коли хтось натискає на партнерське посилання, механізм відстеження реєструє перехід і приписує його відповідному партнеру, гарантуючи, що він отримає винагороду за згенерований ним трафік і конверсії.

Коли хтось натискає на партнерське посилання, механізм відстеження реєструє перехід і приписує його відповідному партнеру, гарантуючи, що він отримає винагороду за згенерований ним трафік і конверсії. Структура комісійних або винагород: Партнери отримують комісійні або винагороди відповідно до умов партнерської програми, які можуть бути відсотком від продажів, фіксованою сумою за реферала або іншими узгодженими показниками.

Партнери отримують комісійні або винагороди відповідно до умов партнерської програми, які можуть бути відсотком від продажів, фіксованою сумою за реферала або іншими узгодженими показниками. Виплати: Як тільки афіліати досягають порогу виплат програми, вони можуть запросити виплату в біткоїнах або в іншій формі компенсації.

Фріланс

Платформи для фрілансу пропонують можливість заробляти біткоїни, виконуючи невеликі завдання або надаючи послуги клієнтам. Ці платформи з’єднують роботодавців з фрілансерами, дозволяючи їм співпрацювати над різними проєктами. Використовуючи свої навички та досвід, люди можуть заробляти біткоїни за свою роботу.

На крипторинку доступні різні фріланс-завдання. Ось деякі з найпоширеніших прикладів:

Створення контенту: Написання статей, постів у блогах або контенту для соціальних мереж, пов’язаних з криптовалютами та технологією блокчейн.

Написання статей, постів у блогах або контенту для соціальних мереж, пов’язаних з криптовалютами та технологією блокчейн. Графічний дизайн: Створення логотипів, банерів або візуальних активів для криптовалютних стартапів і бірж.

Створення логотипів, банерів або візуальних активів для криптовалютних стартапів і бірж. Веброзробка: Створення або дизайн вебсайтів, вебзастосунків або інтерфейсів смарт-контрактів для проєктів на основі блокчейну.

Створення або дизайн вебсайтів, вебзастосунків або інтерфейсів смарт-контрактів для проєктів на основі блокчейну. Управління спільнотами: Модерація каналів соціальних мереж, взаємодія зі спільнотою та управління онлайн-форумами для криптовалютних проєктів.

Модерація каналів соціальних мереж, взаємодія зі спільнотою та управління онлайн-форумами для криптовалютних проєктів. Переклад: Переклад технічної документації, постів у блогах та інших документів для криптовалютних проєктів, які прагнуть вийти на міжнародний рівень.

Декілька платформ для фрілансу мають платежі у біткоїнах. Серед помітних прикладів можна назвати такі:

Bitwage: Bitwage дозволяє фрілансерам отримувати платню, конвертуючи традиційні платежі в біткоїни.

Bitwage дозволяє фрілансерам отримувати платню, конвертуючи традиційні платежі в біткоїни. Cryptogrind: Cryptogrind — це платформа для фрілансерів, розроблена для криптовалютної індустрії, яка з’єднує роботодавців з фрілансерами, які приймають платежі в біткоїнах.

Cryptogrind — це платформа для фрілансерів, розроблена для криптовалютної індустрії, яка з’єднує роботодавців з фрілансерами, які приймають платежі в біткоїнах. Coinality: Coinality — це дошка вакансій, орієнтована на роботу, пов’язану з криптовалютою, з можливостями для фрілансу, часткової зайнятості та повної зайнятості.

Розіграші та конкурси

Це рекламні заходи, де люди можуть виграти безплатні біткоїни або інші криптовалютні винагороди. Ці заходи організовуються криптовалютними біржами, ініціативами, інфлюєнсерами та онлайн-платформами з метою підвищення обізнаності та залучення спільноти.

Шахрайство з роздачею криптовалют дуже поширене, тому, щоб убезпечити себе, беручи в них участь, дотримуйтесь цих простих порад:

Перевірте легітимність: Вивчіть джерело або платформу, на якій проводиться розіграш або конкурс. Перевірте їхню репутацію, надійність та відгуки користувачів.

Вивчіть джерело або платформу, на якій проводиться розіграш або конкурс. Перевірте їхню репутацію, надійність та відгуки користувачів. Прочитайте умови та положення: Ознайомтеся з правилами, критеріями відбору та будь-якими вимогами до участі.

Ознайомтеся з правилами, критеріями відбору та будь-якими вимогами до участі. Захищайте свою особисту інформацію: Будьте обережні, надаючи особисту інформацію. Легальні розіграші та конкурси рідко вимагають надання конфіденційних даних, таких як приватні ключі або паролі.

Будьте обережні, надаючи особисту інформацію. Легальні розіграші та конкурси рідко вимагають надання конфіденційних даних, таких як приватні ключі або паролі. Використовуйте безпечні гаманці: Зберігайте свої виграші в надійних апаратних або програмних гаманцях. Редакція PaySpace Magazine зібрала для своїх читачів топ безпечних криптогаманців, якими можуть користуватись українці.

У 2024 році отримати безплатний Біткоїн стало простіше завдяки різноманітним методам і можливостям, які з’явилися на ринку. Від участі в рекламних акціях і баунті-програмах до використання нових платформ для навчання та інвестицій, існує безліч способів, які дозволяють отримати частину криптовалюти без початкових витрат.

Однак важливо пам’ятати про безпеку та обережність. Залишайтеся на сторінках перевірених сервісів і дотримуйтесь рекомендацій щодо захисту особистої інформації. Деякі пропозиції можуть виявитися шахрайськими, тому завжди перевіряйте надійність джерел.

Використовуйте ці можливості з розумом і насолоджуйтесь новими перспективами, які відкриває світ криптовалют.

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За матеріалами koinly.io, techopedia.com