Топ-7 пулів для майнінгу біткоїнів

Хочете приєднатися до пулу майнінгу криптовалют, щоб отримати додатковий дохід? У цій статті ми розповімо, що таке майнінг-пули, як визначити, які з них найкращі, і як до них приєднатися

Що таке майнінговий пул біткоїнів

Криптовалютний пул — це група майнерів, які об’єднують свої обчислювальні ресурси в мережі. Ці спільні зусилля підвищують ймовірність знаходження блоку або успішного майнінгу, що призводить до частіших виплат винагороди за майнінг.

Складність майнінгу зростає щоразу, коли видобувається новий блок. Сьогодні, коли майнінг настільки вимогливий, ви навряд чи зможете досягти успіху самотужки., хоча нещодавно соло-майнеру вдалося добути блок Біткоїна в домашніх умовах. Однак, якщо з вами ціла група людей або компаній, у вас є більше шансів отримати свою частку видобутку.

Як правильно вибрати майнінг-пул

Вибір правильного майнінг-пулу є важливим кроком для будь-якого майнера, адже від цього залежить ефективність і прибутковість його діяльності. Розгляньмо ключові фактори, які слід враховувати при виборі майнінг-пулу, щоб забезпечити оптимальні результати та максимізувати свій прибуток.

Плата

Більшість пулів вимагають плату (відрахування від вашої винагороди), але не всі вони однакові. Низька комісія — це добре, але не дозволяйте їй бути єдиним атрибутом, на який ви звертаєте увагу. Іноді низька комісія відображає потужність пулу.

Наприклад, один з найпотужніших пулів, F2Pool, має комісію від 2,5%. Це не означає, що ви не повинні розглядати можливість його використання, оскільки він має інші якості, які можуть зробити вищу комісію вартою того.

Мінімальні виплати

Це мінімальна кількість, яку вам потрібно добути, щоб отримати виплату протягом 24 годин. Наприклад, якщо мінімальна кількість становить 0,005 BTC, а сьогодні ви видобули 0,002 BTC, ви не отримаєте виплату. Але якщо завтра ви добудете ще 0,003 BTC, що в сумі складе 0,005 BTC, ви отримаєте свою винагороду.

Розмір пулу

Загалом, чим більше учасників у пулі, тим менше часу потрібно для майнінгу — розмір пулу може дорівнювати більшому або меншому часу обчислень. Більші пули мають вищу ймовірність створення блоків завдяки більшій обчислювальній потужності, в той час, як менші пули зазвичай потребують більше часу. Розмір пулу також може певною мірою відображати його надійність. Наприклад, велика кількість активних майнерів у пулі свідчить про те, що пулу та його керівництву довіряють.

Підтримка

Ще одна корисна, але не обов’язкова характеристика, яку слід мати на увазі, — це можливість підтримки клієнтів. Немає нічого більш прикрого, ніж неможливість отримати адекватну підтримку, коли у вас виникають проблеми.

Тепер, наступний крок — це власне вибір пулу. Ось найкращі пули для майнінгу криптовалют, до яких ви можете приєднатися. Одразу пояснімо, що частка ринку — це відсоток ринку, який контролює майнінговий пул, його шматок пирога, а EH/s — це хешрейт, який вказує на швидкість, з якою працює пул майнінгу криптовалют. Чим вище, тим потужніший.

Детальніше про це в нашій статті “Що таке хешрейт та як він впливає на ціну Біткоїна”.

F2Pool

F2Pool був заснований у 2013 році — одним з перших для майнінгу біткоїнів. F2pool бере 2,5% від вашої винагороди за видобуток з мінімальним виведенням 0,005 BTC на день. У нього є розширений розділ підтримки та “довідки” зі зручним, добре функціональним вебсайтом.

Частка ринку: 8,04%

Хешрейт: 66,9 EH/s

SlushPool

Slushpool — найстаріший майнінговий пул, який досі функціонує, З 2010 року він видобув приголомшливу кількість в 1 282 222 BTC. І, попри свою давність, він має мобільний застосунок. Що стосується комісій та винагород, Slush бере 2% від вашої винагороди за майнінг з щедрим мінімальним виведенням коштів у розмірі 0,001 BTC.

Частка ринку: 1,27%

Хешрейт: 8,4 EH/s

Antpool

Antpool — це криптовалютний пул середнього розміру, яким керує компанія Bitmain Technologies. Попри досить незграбний користувальницький інтерфейс, Antpool є надійною та вигідною платформою для приєднання.

Однією з переваг Antpool є те, що ви можете обирати між PPLNS (0% комісія) та PPS+ (4% комісія від винагороди за блок та 2% від плати за майнінг). Виплати здійснюються щодня, коли сума перевищує 0,001 BTC.

Частка ринку: 23,48%

Хешрейт: 167,6 EH/s

BTC.com

Також належить Bitmain Technologies, BTC.com відкрила свій майнінг-пул у 2016 році. З того часу вони зарекомендували себе як один з найбільших пулів. Комісія за транзакції на BTC.com становить лише 1,0%, що є одним з найнижчих показників. Однак, як очевидно з назви, Bitcoin (і Bitcoin Cash) є єдиною криптовалютою, яка підтримується для майнінгу.

BTC.com надає досить чітку інформацію про те, хто з користувачів видобуває найбільше монет, енергоспоживання, хешрейт, ціну електроенергії та прибуток. На сайті також є класна функція, яка показує вам статистику з інших майнінг-пулів.

Частка ринку: 1,52%

Хешрейт: 7,8 EH/s

Poolin

Створений групою колишніх співробітників Bitmain, Poolin зростав з неймовірною швидкістю. Зараз це один з найбільших майнінгових пулів у світі. Штаб-квартира компанії розташована в Китаї, але вони також мають офіси в інших країнах.

Poolin надає майнінг-пули для кількох криптовалют, включаючи Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum та інші. Вони пропонують користувачам зручні інструменти для управління майнінгом, включаючи детальну статистику, аналітику та підтримку різних методів виплат. Пул стягує плату за майнінг у розмірі 2,5%.

Частка ринку: 1,52%

Хешрейт: 7,8 EH/s

Foundry USA

Foundry USA — це американський пул з великим авторитетом в екосистемі майнінг-пулів, який вважається “найкращим у своєму класі”. Зважаючи на те, що в Китаї триває боротьба з майнінгом біткоїнів, а багато з вищезгаданих пулів є китайськими компаніями, очікувано, що ця добре організована компанія швидко зайняла більшу частину ринку.

Частка ринку: 31,52%

Хешрейт: 187,1 EH/s

Via Bitcoin

Via Bitcoin має інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель, яка відображає дані про хешрейт майнінг-пулу та майнерів. Вона також має широкий вибір варіантів майнінгу для видобутку криптовалют, включаючи Monero і DASH. Однак він стягує 4% комісії за PPS і 2% за PPLNS, що вище, ніж у багатьох інших пулів з цього списку.

Частка ринку: 15%

Хешрейт: 31,55 EH/s

Ці відсотки та хешрейти відображають поточний розподіл потужностей майнінгу біткоїнів між основними пулами станом на 2024 рік за даними MiningPools, Hashrate Index.

Розподіл майнінг-пулів по країнах

Ось приблизні відсоткові частки майнінг-пулів по країнах, але варто зазначити, що ці дані можуть змінюватися з часом:

Китай : Раніше Китай контролював приблизно 65-75% хешрейту Біткоїна через свої майнінг-пули, такі як F2Pool, Poolin, AntPool та BTC.com. Однак, після урядових обмежень і заборон на майнінг у 2021 році, ця частка значно зменшилася.

: Раніше Китай контролював приблизно 65-75% хешрейту Біткоїна через свої майнінг-пули, такі як F2Pool, Poolin, AntPool та BTC.com. Однак, після урядових обмежень і заборон на майнінг у 2021 році, ця частка значно зменшилася. Сполучені Штати Америки : США значно збільшили свою частку у майнінг-індустрії, і тепер вони контролюють приблизно 40% хешрейту з майнінг-пулами, такими як Foundry USA і Slush Pool.

: США значно збільшили свою частку у майнінг-індустрії, і тепер вони контролюють приблизно 40% хешрейту з майнінг-пулами, такими як Foundry USA і Slush Pool. Казахстан : Після заборони майнінгу в Китаї, Казахстан став важливим центром для видобутку біткоїнів, займаючи близько 13-15% хешрейту.

: Після заборони майнінгу в Китаї, Казахстан став важливим центром для видобутку біткоїнів, займаючи близько 13-15% хешрейту. Канада: Канада є однією з провідних країн у сфері майнінгу завдяки своїм багатим природним ресурсам, розвинутій інфраструктурі та сприятливому інвестиційному клімату. Вона контролює десь 6,5% хешрейту.

Також до країн, де здійснюється майнінг біткоїнів, належать Німеччина, Ісландія, Іран, росія та Норвегія, кожна з яких займає менш як 5% хешрейту.

Варто зазначити, що ці дані можуть змінюватися через урядові регулювання, цінові зміни на електроенергію та інші фактори.

Узагальнюючи, вибір майнінг пулу є критично важливим для ефективності та рентабельності видобутку криптовалют. Топ-7 майнінг пулів, проаналізованих у цій статті, демонструють різноманітність у підходах до управління ресурсами, розподілу доходів і технічної підтримки.

Кожен з них має свої унікальні переваги та особливості, що дозволяє майнерам вибрати найкращий варіант відповідно до їхніх потреб і цілей. Однак, незалежно від обраного пулу, важливо регулярно відстежувати зміни у галузі, оновлювати стратегії та адаптуватися до нових викликів, щоб максимізувати прибуток і забезпечити успішну діяльність у світі криптовалют.

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Допоміжні джерела: World Population Review, Blockchain, CCAF, koinly.io, hashrateindex.com.