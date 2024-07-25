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PaySpaceMagazine

Соло-майнер добув блок Біткоїна в домашніх умовах

25.07.2024 18:20
Ольга Деркач
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Один з соло-майнерів зумів добути блок Біткоїна в домашніх умовах, отримавши приблизно $206 000 за поточним курсом

Соло-майнер добув блок Біткоїна в домашніх умовах

Соло-майнер добув блок Біткоїна в домашніх умовах Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Про це повідомила компанія Altair Technology, яка є провідним постачальником обладнання для майнінгових ферм.

Як зазначають у компанії, цей випадок вирізняється тим, що майнер використовував обладнання Bitaxe від D-Central Technologies. Цей пристрій, розміром з людську долоню, має хешрейт лише 500 GH/s. Для порівняння, продуктивність ASIC A1466I від Canaan Technology становить 170 TH/s.

Незважаючи на такі скромні технічні характеристики, пристрій, підключений до сервісу Solo CKPool, успішно здобув 290-й соло-блок.

Аналітик пулу Кон Колівас зазначив, що при хешрейті 3 TH/s шанси на видобуток блоку складають приблизно один до 1,2 мільйона на день.

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«Вітаємо майнера з першим блоком Bitaxe. За такої потужності обладнання ймовірність знайти блок становить один раз на 3500 років», — повідомили в Solo CKPool.

Згідно з даними блокчейна, блок Біткоїна №853 742 було видобуто 24 липня 2024 року о 11:43 ранку за UTC.

«Неймовірно, але судячи з даних мережі, вони почали майнити тільки 19 днів тому і збільшили свій хешрейт за останні 24 години. Неможливо дізнатися, чи майнили вони на іншій адресі з додатковим хешрейтом, але це малоймовірно», — написав Кон Колівас.

Нагадаємо, що купуючи Біткоїн можна отримати громадянство ЄС. Поєднуючи криптовалюту та імміграційну політику, нова інвестиційна опція дозволить власникам біткоїнів отримати громадянство Європейського Союзу. Ця ініціатива, що фінансується Unbound Fund, використовує монету як ключ до отримання португальського громадянства за програмою «Золота віза».

Раніше ми писали, що у США готують новий законопроєкт про Біткоїн. Сенаторка Синтія Ламміс, ймовірно, представить новий законопроєкт про Біткоїн для стратегічного резерву США на майбутній конференції Bitcoin Conference. Вона планує внести законопроєкт, згідно з яким Біткоїн може стати стратегічним резервом Федеральної резервної системи США. Цей крок може революціонізувати сприйняття цифрових валют та їх інтеграцію в основну фінансову систему.

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За матеріалами: Incrypted.

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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