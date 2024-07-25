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У США готують новий законопроєкт про Біткоїн: коли його представлять

25.07.2024 14:20
Ольга Деркач
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Сенаторка Синтія Ламміс, ймовірно, представить новий законопроєкт про Біткоїн для стратегічного резерву США на майбутній конференції Bitcoin Conference

У США готують новий законопроєкт про Біткоїн: коли його представлять

У США готують новий законопроєкт про Біткоїн: коли його представлять Фото: freepik.com, pngwing.com

Згідно з повідомленням, вона планує внести законопроєкт, згідно з яким Біткоїн може стати стратегічним резервом Федеральної резервної системи США. Цей крок може революціонізувати сприйняття цифрових валют та їх інтеграцію в основну фінансову систему.

За словами старшого кореспондента Fox Business Чарльза Гаспаріно, сенаторка Синтія Ламміс має намір представити законопроєкт на Bitcoin Conference 2024.

Крім того, Гаспаріно повідомив, що сенаторка сподівається заручитися підтримкою кандидата в президенти США Дональда Трампа, який також виступить на заході. Варто зазначити, що останнім часом на ринку вже набирають обертів чутки про те, що Дональд Трамп має намір оголосити Біткоїн стратегічним резервом США на майбутній Біткоїн-конференції.

Зокрема, ексклюзивний репортаж від Fox Business детально описує план Ламміс. У ньому йдеться про те, що сенаторка непомітно працювала над законопроєктом, який може суттєво змінити криптоіндустрію, позиціонуючи Біткоїн як основний фінансовий актив. Крім того, в доповіді вказується, що сенаторка може оголосити про свої наміри під час конференції, можливо, перед промовою Трампа, з метою заручитися його підтримкою.

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Поки що деталі законопроєкту залишаються в таємниці, але його основна мета — змусити Федеральну резервну систему купувати і утримувати Біткоїни так само, як золото та іноземні валюти. Тим часом, цей стратегічний крок допоможе стабілізувати долар США та інтегрувати Біткоїн у фінансову систему країни. Зазначається, що Синтія Ламміс обговорювала законопроєкт зі своїми колегами з банківського комітету Сенату, щоб заручитися його підтримкою.

Чому це важливо

Алекс Чижик, комерційний директор HarrisX, підкреслив потенційне значення законопроєкту. Він зазначив, що надання Біткоїну статусу резервного активу стане новаторським кроком, що свідчитиме про те, що центральний банк підтримує інновації. Цей крок може стабілізувати долар США і надати Біткоїну легітимності як фінансовому активу.

Однак, незважаючи на ажіотаж, законопроєкт стикається з потенційними перешкодами. Впровадження Біткоїна як резервного активу потребуватиме підтримки президента і Конгресу. З огляду на скептичне ставлення політичних та економічних кіл до цифрових валют, це може бути непросто.
Тим часом, критики стверджують, що волатильна природа Біткоїна може ускладнити його використання як хеджування від економічної невизначеності. Тим не менш, запровадження такого законодавства визнає легітимність Біткоїна як фінансового активу.

Слід зазначити, що уряд США вже володіє близько 213 тис. біткоїнів, в основному конфіскованих у незаконних суб’єктів.

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі назвав головну умову для зростання Біткоїна. Завдяки своєму унікальному баченню, Кійосакі продовжує навчати й направляти інвесторів, як орієнтуватися в мінливому фінансовому ландшафті.

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Рубрики: BitcoinЗаконодавствоСвітНовиниСША
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