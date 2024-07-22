Наскільки впав Біткоїн після заяви Джо Байдена про завершення передвиборчої кампанії

Ціна Біткоїна продовжує зазнавати значного впливу від політичної ситуації в Сполучених Штатах. Після невдалої спроби замаху на Дональда Трампа минулих вихідних, цього разу сколихнули ринки новини про його опонента

Чинний президент США Джо Байден учора завершив свою передвиборчу кампанію на президентських виборах 2024 року, заявивши, що це було рішення, прийняте в “найкращих інтересах партії та країни”.

Це сталося всього через кілька днів після того, як з’явилися повідомлення, що президент хворіє на COVID, і подальшої невизначеності щодо стану його здоров’я, враховуючи його вік.

“І хоча я мав намір боротися за переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я піду у відставку і зосереджуся виключно на виконанні обов’язків президента до кінця мого терміну”, — йдеться в заяві Байдена.

Варто зазначити, що багато високопоставлених членів Демократичної партії закликали Байдена зняти свою кандидатуру після жахливих дебатів з Дональдом Трампом, які він провів минулого місяця.

Рішення Байдена вплинуло на криптовалютні ринки, які завжди відкриті, і ціна BTC впала приблизно на дві тисячі доларів за лічені хвилини — з понад $67 500 до $65 750. Однак актив так само швидко відновив більшість втрат і зараз знову коштує близько $67 300.

Замах на Трампа

Минулий тиждень був хорошим для ринку криптовалют. Його загальна капіталізація зросла більш ніж на $250 млрд і перевищила $2,5 трлн.

Але це відновлення спровокувала подія, яку багато хто описує як один з найтемніших днів Америки. Дійсно, саме замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа став поштовхом до відновлення ринку. Причина досить проста. Багато хто вважає, що події, які відбулися за останні кілька тижнів, зміцнили шанси Трампа стати наступним президентом США.

Нещодавно він продемонстрував велику прихильність до криптовалютної індустрії й навіть виступить на біткоїн-конференції в Нешвіллі в кінці цього місяця. Це вселило в інвесторів оптимізм, що індустрія буде процвітати за президентства Трампа. Ціна Біткоїна тоді зросла на колосальні 14% в тижневому порівнянні.

Нагадаємо, що Віталік Бутерін порадив не обирати кандидатів тільки за їх прокриптовалютні погляди.

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За матеріалами cryptopotato.com