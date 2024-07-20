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Віталік Бутерін радить не обирати кандидатів тільки за їх прокриптовалютні погляди

20.07.2024 14:00
Олеся Крамаренко
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Бутерін підкреслив, що підтримувати політиків виключно за їхню прокриптовалютну позицію недалекоглядно, оскільки політичні погляди можуть змінюватися

Віталік Бутерін радить не обирати кандидатів тільки за їх прокриптовалютні погляди

Фото: youtube.com, freepik.com

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін у своїй новій статті порадив не засновувати політичну підтримку виключно на прокриптовалютних поглядах кандидата. Він підкреслив важливість ширших цінностей, таких як індивідуальні свободи та технологічний прогрес, попередивши, що вузький фокус на криптовалюті може підірвати принципи, які надихали рух індустрії.

Ширша перспектива

Бутерін зазначив, що політик, який сьогодні здається дружнім до криптовалют, може не дотримуватися тих самих поглядів у майбутньому.

Щоб оцінити справжню прихильність кандидата до криптовалют, Бутерін пропонує розглянути його історичну позицію щодо суміжних питань, таких як зашифрований обмін повідомленнями. Це, на його думку, дає уявлення про їхню ймовірну майбутню позицію щодо технологій і свободи.

Бутерін сказав: “Публічно підтримуючи “прокриптовалютних” кандидатів виключно за їхню позицію щодо криптовалют, ви створюєте стимул для політиків робити вигляд, що вони підтримують криптовалюту, насправді не поділяючи її фундаментальних цінностей”.

Бутерін закликав спільноту ретельно перевірити, чи дійсно політики, які підтримують криптовалюту, підтримують цінності руху. Чи мають вони довгострокове бачення технологій та економіки, яке відповідає принципам криптовалют? Якщо ні, Бутерін пропонує уникати політичної підтримки або шукати кандидатів, які більше відповідають цим принципам.

Свободи та технологічний прогрес

Віталік Бутерін підкреслив, що індустрія криптовалют — це більше, ніж просто криптовалюта і блокчейн, заявивши, що її коріння лежить в етосі кіберпанку початку 2000-х років, який виступав за вільні та відкриті технології для захисту індивідуальних свобод.

Цей рух спочатку боровся проти обмежувальних законів про авторське право, підтримуваних корпоративними інтересами, а децентралізація була ключовим захисним механізмом. Біткоїн, продовження духу кіберпанку, став децентралізованим засобом фінансових транзакцій.

Бутерін підкреслив важливість свободи та приватності спілкування, наголосивши на зашифрованих повідомленнях і псевдонімічності, в яких вирішальну роль відіграють докази з нульовим розголошенням. Він також вказав на важливість цифрової ідентичності, що не загрожує конфіденційності, зазначивши, що, хоча блокчейн-додатки можуть допомогти, традиційні криптографічні методи часто є більш практичними.

У міру поглиблення взаємодії зі штучним інтелектом він підкреслив важливість захисту думок від централізованих компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту. Він виступив за якісний доступ до інформації через соціальні технології, які сприяють поширенню поінформованих думок у конкурентному середовищі.

Бутерін розкритикував поточні прокриптовалютні ініціативи за нехтування цими ширшими свободами, зазначивши, що такі платформи, як StandWithCrypto, зосереджуються виключно на законодавстві, пов’язаному з криптовалютами, не звертаючи уваги на інші важливі свободи, пов’язані з криптографією та технологіями.

Раніше Бутерін навів кілька прикладів того, як спільнота Ethereum дотримується початкового задуму криптовалюти.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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