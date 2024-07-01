Віталік Бутерін назвав головну проблему регулювання криптовалют

Віталік Бутерін критикує регулювання криптовалют, підкреслюючи дисбаланс, коли мемкоїни на кшталт Dogecoin процвітають, а проєкти подібні до XRP стикаються з найсуворішими перевірками

Віталік Бутерін, засновник Ethereum, завітав на Farcaster, щоб висвітлити важливу проблему в крипторегуляторному ландшафті, особливо в США. Він зазначив, що проєкти, які обіцяють незрозумілі прибутки, часто працюють вільно, в той час, як ті, що мають чіткі ціннісні пропозиції, стикаються з жорстким регулюванням.

На думку Бутеріна, така ситуація створює контрпродуктивне середовище для індустрії. Відзначаючи проблемний розрив у стимулах, створений таким регуляторним підходом, він припустив, що це шкідливо для криптопростору в цілому.

Він вважає, що нинішня система, яку можна описати як “анархо-тиранію”, гірше, ніж повна регуляторна анархія або сувора регуляторна тиранія.

Важливим аспектом цієї перспективи є контрастне ставлення до різних криптовалют. Наприклад, мемкоїни, такі як Dogecoin, які часто не мають чіткої ціннісної пропозиції, здається, легше орієнтуються в регуляторному середовищі. І навпаки, усталені проєкти, такі як Ethereum, Cardano і XRP, які пропонують своїм користувачам детальні плани та перспективи, часто стикаються з регуляторними бар’єрами.

Бутерін виступає за зміну регуляторних практик. Він вважає, що випуск токенів без чіткої довгострокової ціннісної пропозиції слід вважати ризикованішим. І навпаки, проєкти, які пропонують прозорі історії цінності та дотримуються найкращих практик, слід вважати безпечнішими й робити все можливе, щоб вони стикалися з меншою кількістю регуляторних проблем.

Нагадаємо, що нещодавно SEC зупинила розслідування щодо статусу Ethereum.

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За матеріалами U.Today