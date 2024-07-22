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Біткоїн зафіксував епічну тижневу свічку

22.07.2024 13:10
Олеся Крамаренко
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Провідна криптовалюта зростає після публікації червневих даних по інфляції в США

Біткоїн зафіксував епічну тижневу свічку

Фото: pexels.com

Біткоїн зумів зафіксувати тижневе закриття вище рівня $68 000. Криптовалюта змогла зрости більш ніж на 12% протягом одного тижня. За даними CoinGecko, зараз вона торгується на рівні $67 108. BTC зростає після публікації червневих даних по інфляції в США.

При цьому президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що центральний банк ще не досяг своєї мети, попри “дійсно хороші” дані.

Криптовалюта також суттєво виграла від зростання попиту з боку покупців біткоїн-ETF. Чистий приплив коштів в них наразі перевищив $17 млрд з початку року.

“Зростання попиту може перебувати на ранніх стадіях відновлення. За цим потрібно стежити протягом наступних кількох тижнів”, — написав Хуліо Морено, керівник відділу досліджень криптовалют компанії CryptoQuant.

Джош Ольшевич, відомий криптовалютний трейдер, нещодавно зазначив, що у Біткоїна є “багато місця” для зростання після того, як криптовалюті вдалося пережити нижню межу поточного каналу. Трейдер Rekt Capital вважає, що зараз ринок консолідується в діапазоні повторного накопичення після халвінгу. Основний опір поточного діапазону встановлений на рівні $71 500.

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц нещодавно спрогнозував, що ціна Біткоїна може злетіти до рівня $100 000. Однак, щоб це сталося, бикам потрібно буде подолати рубіж у $73 000.

Варто зазначити, що значним “ведмежим” фактором для ринку криптовалют залишаються виплати від біржі Mt. Gox. Раніше сьогодні вона перевела 0,021 BTC на новий гаманець, готуючись до виплат.

Щоб детальніше розуміти бичачі свічкові формації, які застосовуються для відстеження висхідного тренду на ринку криптовалют, рекомендуємо ознайомитися з нашим експертним матеріалом «Бичачі свічки в криптотрейдингу: повне керівництво».

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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