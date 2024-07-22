Біткоїн зафіксував епічну тижневу свічку

Провідна криптовалюта зростає після публікації червневих даних по інфляції в США

Біткоїн зумів зафіксувати тижневе закриття вище рівня $68 000. Криптовалюта змогла зрости більш ніж на 12% протягом одного тижня. За даними CoinGecko, зараз вона торгується на рівні $67 108. BTC зростає після публікації червневих даних по інфляції в США.

При цьому президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що центральний банк ще не досяг своєї мети, попри “дійсно хороші” дані.

Криптовалюта також суттєво виграла від зростання попиту з боку покупців біткоїн-ETF. Чистий приплив коштів в них наразі перевищив $17 млрд з початку року.

“Зростання попиту може перебувати на ранніх стадіях відновлення. За цим потрібно стежити протягом наступних кількох тижнів”, — написав Хуліо Морено, керівник відділу досліджень криптовалют компанії CryptoQuant.

Джош Ольшевич, відомий криптовалютний трейдер, нещодавно зазначив, що у Біткоїна є “багато місця” для зростання після того, як криптовалюті вдалося пережити нижню межу поточного каналу. Трейдер Rekt Capital вважає, що зараз ринок консолідується в діапазоні повторного накопичення після халвінгу. Основний опір поточного діапазону встановлений на рівні $71 500.

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц нещодавно спрогнозував, що ціна Біткоїна може злетіти до рівня $100 000. Однак, щоб це сталося, бикам потрібно буде подолати рубіж у $73 000.

Варто зазначити, що значним “ведмежим” фактором для ринку криптовалют залишаються виплати від біржі Mt. Gox. Раніше сьогодні вона перевела 0,021 BTC на новий гаманець, готуючись до виплат.

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За матеріалами U.Today