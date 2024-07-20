Названо 10 найбагатших криптомільярдерів світу

Зростання криптовалют призвело до появи численних мільярдерів і мільйонерів, які усвідомили потенціал технології та зважено ризикнули, щоб побудувати свої статки

З моменту появи криптовалют кілька людей стали ключовими гравцями в індустрії, накопичивши за цей час значні статки. Криптовалютний бум спричинив появу більшої кількості мільярдерів цього року — 17 порівняно з дев’ятьма у 2023 році.

Топ-10 найбагатших криптовалютних мільярдерів світу у 2024 році виглядає наступним чином.

Чанпен Чжао (Binance)

Чанпен Чжао, широко відомий як CZ, — китайсько-канадський підприємець, засновник і генеральний директор Binance. Binance є найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів.

Згідно з корпоративними документами та розмовами з колишніми співробітниками, частка CZ в Binance, яка оцінюється в $33 млрд, становить близько 90%.

Брайан Армстронг (Coinbase)

Армстронг, який став співзасновником Coinbase у 2013 році разом з Фредом Ерсамом, володіє найбільшою індивідуальною часткою в компанії — 18%.

Coinbase отримала прибуток від зростання популярності та вартості криптовалют, збільшивши статки Брайана Армстронга за рахунок збільшення обсягів торгівлі, комісійних за транзакції та біржових комісій.

Джанкарло Девазіні (Tether)

Девазіні є фінансовим директором і, ймовірно, найбільшим акціонером Tether, найбільшого емітента стейблкоїнів на криптовалютному ринку. Його оціночна вартість становить $9,2 млрд.

Майкл Сейлор (MicroStrategy, Біткоїн)

Майкл Сейлор отримав значні прибутки завдяки компанії MicroStrategy, яку він перетворив на Біткоїн-орієнтовану компанію, акції якої зросли майже на 500%.

Зараз компанія володіє приблизно 193 000 біткоїнів, що робить її найбільшим корпоративним власником у світі, в той час як сам Сейлор володіє 17 732 біткоїнами і планує продати акції MicroStrategy на суму близько $200 млн.

Паоло Ардойно (Tether)

Паоло Ардойно виконує обов’язки генерального директора Tether і є її публічним представником, володіючи приблизно 20% акцій компанії.

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Він приєднався до Bitfinex, сестринської компанії Tether, у 2014 році як старший розробник програмного забезпечення після того, як здобув досвід комп’ютерного програмування в різних стартапах.

Жан-Луї ван дер Вельде (Tether)

Ван дер Вельде, колишній генеральний директор Tether, має ідентичні оцінки власності та чистих активів з Паоло Ардойно, який наразі обіймає посаду генерального директора Tether.

Обидва володіють приблизно 20% акцій компанії і відіграють вирішальну роль в управлінні стратегічними відносинами з банками та регуляторами, причому ван дер Вельде виступає як видатна фігура для Tether.

Кріс Ларсен (Ripple, XRP)

Співзасновник і колишній генеральний директор Ripple, статки якого оцінюються в $3,2 млрд. Він володіє 18% акцій компанії, а також, як повідомляється, понад 2,8 млрд токенів XRP і майже $1 млрд грошових інвестицій.

Фред Ерсам (Coinbase, Paradigm)

Фред Ерсам став співзасновником Coinbase разом з Брайаном Армстронгом у 2012 році, володіючи близько 5% акцій компанії після того, як пішов з неї у 2017 році, але залишився в раді директорів. У 2018 році він став співзасновником Paradigm, криптовалютної інвестиційної компанії, яка зараз управляє активами на суму понад $8 млрд.

Метью Рошак (Біткоїн, Ethereum)

Метью Рошак, ранній інвестор у Біткоїн з 2010 року, накопичив чистий капітал у розмірі $3,1 млрд, в основному завдяки раннім інвестиціям у різні криптовалютні проєкти.

Джед Маккалеб (XRP)

Джед Маккалеб, один з перших діячів криптовалют, заснував Mt. Gox, першу велику біржу біткоїнів у 2010 році, яку він згодом продав до того, як її було зламано. У 2012 році він став співзасновником Ripple, але залишив компанію через розбіжності з іншими засновниками, заробивши більшу частину своїх статків на продажі 9 млрд токенів XRP, які він отримав.

Маккалеб продав свій останній пакет XRP у 2022 році і тепер зосередився на підтримці компанії Vast, яка займається космічними дослідженнями, після того, як у 2014 році заснував компанію Stellar, конкурента Ripple.

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За матеріалами: Vanguard.