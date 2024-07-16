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Оцінка одного з найдорожчих фінтех-стартапів світу досягла $70 млрд

16.07.2024 13:40
Ольга Деркач
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Компанія Sequoia Capital запропонувала інвесторам спосіб вивести гроші з Stripe, платіжного гіганта, якого вона вперше профінансувала майже 14 років тому

Оцінка одного з найдорожчих фінтех-стартапів світу досягла $70 млрд

Оцінка одного з найдорожчих фінтех-стартапів світу досягла $70 млрд Фото: freepik.com

Sequoia розіслала листи інвесторам з пропозицією купити акції Stripe на суму до $861 млн. Ціна становитиме $27,51 за акцію, що є найновішою позначкою акцій Stripe і відповідає оцінці в $70 млрд.

У 2021 році Stripe оцінювалася в $95 млрд, але до літа минулого року її вартість знизилася до $50 млрд.

Покупцями стануть інші, більш пізні фонди Sequoia Capital. Партнери Sequoia не отримають прибутку від продажу, якщо тільки вони не мають особистих інвестицій у відповідні фонди Sequoia і не вирішать ліквідувати свої частки. Сума $861 млн становить лише близько 10% від загальної вартості акцій Stripe, що належать Sequoia. Інвестори мають час до 14 серпня, щоб прийняти рішення.

Партнери з обмеженою відповідальністю у венчурних фондах все більше відчайдушно потребують ліквідності, оскільки такі компанії, як Stripe, уникають IPO.

Sequoia визнає, що деякі з її інвесторів цього потребують, одночасно висловлюючи віру в майбутнє Stripe.

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Однак незрозуміло, чому Sequoia переконана, що Stripe дозволить здійснити вихід, який винагородить таку віру. Внутрішні повідомлення компанії полягають у тому, що вона очікує на IPO, але її дії свідчать про те, що засновники компанії, воліли б залишатися приватними на невизначений час.

У своєму листі до інвесторів компанія стверджує, що Stripe виявився «стійким до економічних циклів» і є корисним як для малих, так і для гігантських компаній.

Stripe заявляє, що в 2023 році вона обробила понад $1 трлн платежів, що на 25% більше, ніж у попередньому році. Sequoia, тим часом, розподілила близько $10 млрд минулого року серед своїх інвесторів.

Це може стати шаблоном для того, як Sequoia працює з іншими портфельними компаніями, що вже давно чекають свого часу, і приводом для святкування серед партнерів з обмеженою відповідальністю.

Раніше ми писали, скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі. Станом на травень 2024 року у світі налічується понад 1200 стартапів-єдинорогів. Серед популярних колишніх єдинорогів — Airbnb, Facebook і Google. Існує декілька різновидів — декакорн, вартістю понад $10 млрд, і гектокорн, вартістю понад $100 млрд.

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За матеріалами: Axios.

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовини
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