Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights

Наразі у світі нараховується 1 240 стартапів-єдинорогів, загальною вартістю $3,912 млрд

Про це свідчать дані CBInsights.

Компанія-єдиноріг або стартап-єдиноріг — це приватна компанія з оцінкою понад $1 млрд. Станом на травень 2024 року у світі налічується понад 1200 стартапів-єдинорогів.

Серед популярних колишніх єдинорогів — Airbnb, Facebook і Google. Існує декілька різновидів — декакорн, вартістю понад $10 млрд, і гектокорн, вартістю понад $100 млрд.

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Термін «єдиноріг» ввела Айлін Лі у 2013 році у статті TechCrunch «Ласкаво просимо до клубу єдинорогів: вчимося у мільярдних стартапів». На той час 39 компаній були визначені як єдинороги. В іншому дослідженні, проведеному Harvard Business Review, було визначено, що стартапи, засновані між 2012 та 2015 роками, зростали у ціні вдвічі швидше, ніж стартап-компанії, засновані між 2000 та 2003 роками.

Нагадаємо, що ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн і стала шостим українським єдинорогом. Компанія Creatio, глобальний розробник no-code платформи для автоматизації бізнес-процесів та CRM, залучає $200 млн капіталу при оцінці $1,2 млрд. Отримані кошти будуть спрямовані на посилення глобальної експансії компанії. При цьому, стратегія, візія та менеджмент компанії залишаються незмінними. Компанія Creatio щороку демонструє стрімке 50-відсоткове зростання бізнесу, збільшуючи клієнтську базу та партнерську мережу. Основою цього розвитку є постійні продуктові інновації та інвестиції у R&D.

Також ми писали, що на ринку цифрової ідентифікації з’явився новий єдиноріг. Humanity Protocol — стартап, який спеціалізується на верифікації та онлайн-ідентифікації, — залучив нове фінансування, що дозволило йому отримати статус єдинорога менш ніж за рік. Стартап створює систему ідентифікації на основі блокчейну, яка розпізнає людей за допомогою сканування їхніх долонь.

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За матеріалами: CBInsights, Wikipedia.