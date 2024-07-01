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Опендатабот запустив корисну платформу для бізнесу: як працює

01.07.2024 11:00
Дарія Шуть
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Безплатна платформа для українських підприємців дозволяє легко публікувати в мережі необхідні документи. Це полегшить процедуру підготовки документів для їхнього обміну між компаніями та укладання договорів

Опендатабот запустив корисну платформу для бізнесу

Фото: freepik.com

Опендатабот запустив відкриту платформу для бізнесу, яка передбачає публікацію документів на сторінці компанії в сервісі. Це дозволяє швидко надавати доступ до важливої інформації без зайвих клопотів, повідомляють в Опендатаботі.

Так, для укладання договорів юристи та бухгалтери зазвичай вимагають виписку з ЄДР, статут, наказ про призначення директора, витяг платника ПДВ та свідоцтво про реєстрацію платника податків тощо. Всі ці документи не містять персональної чи комерційної інформації, тому їх можна безпечно розмістити на сайті Опендатабота.

Водночас в Опендатаботі можна одразу отримати актуальний витяг з ЄДР та статут. Усі документи розміщуються безпосередньо на сторінці компанії.

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«Ми змінюємо те, як зараз компанії перевіряють одна одну та укладають угоди, роблячи цей процес швидким та надійним. Великі компанії можуть публікувати свої публічні документи, як-от звіти аудиторів, листи державних органів та довіреності шляхом інтеграції з платформою», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Компанії можуть розмістити у своїй картці й іншу корисну для партнерів та контрагентів інформацію. Це може бути типовий договір, прайс-лист, оферта, довіреність чи листи від державних органів з важливою інформацією про компанію. Наприклад, лист від Генпрокуратури про закриття кримінального провадження, який часто потрібно для взаємодії з фінансовими установами.

Розміщення кожного документа підтверджується електронним цифровим підписом (ЕЦП) компанії. За необхідності бізнес може приховати ці документи або замінити на актуальні.

Зазначається, що впровадження нового інструменту дозволить українському бізнесу значно зекономити час та ресурси, а процес обміну документами стане більш прозорим та зручним.

Нагадаємо, за даними Держстату, сукупний фінансовий результат українських компаній за минулий рік становив +863,8 млрд грн. У цілому, це найкращий показник за останні 10 років.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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