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Компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City

28.06.2024 19:30
Дарія Шуть
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Аутсорсингова компанія Svitla Systems стала резидентом Дія.City

Svitla Systems стала резидентом Дія.City

Фото: facebook.com/city.diia

До простору Дія.City доєдналась міжнародна консалтингова компанія з Кремнієвої долини Svitla Systems, повідомили в пресслужбі сервісу.

Зазначається, що на сьогодні Svitla Systems об’єднує понад 1000 спеціалістів, які розробляють більш ніж 170 проєктів для клієнтів зі всього світу. Окрім України, аутсорсер має офіси в Польщі, США, країнах Латинської Америки та Азії.

«У компанії кажуть, що доєднуються до простору, щоб скористатися оптимальними податковими ставками та захистом інтелектуальної власності», — зазначають в Дія.City.

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За 20 років існування компанія розширила своє портфоліо до понад 5 тисяч реалізованих проєктів. Серед їхніх найвідоміших клієнтів — всесвітньо відомий виробник периферійних пристроїв Logitech, французький виробник платіжних терміналів Ingenico та маркетингова платформа Amplience.

Також останні два роки Svitla Systems входить до рейтингу топ-100 аутсорсингових компаній світу.

Нагадаємо, Дія.City стабільно розширюється і нещодавно стало відомо, що її резидентом стала чергова компанія зі світовим ім’ям — Capgemini Engineering.

Це компанія, що створює технологічні проєкти для світових лідерів у fintech, automotive, healthcare тощо. Вони є частиною міжнародної групи Capgemini з командою у 350 000 співробітників у 50 країнах світу.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №9319, який передбачає низку змін в роботі Дія.City, зокрема робить простір доступнішим. Головним нововведенням стане те, що до правового та податкового простору Дія.City зможуть долучатись навіть невеликі технологічні компанії.

Для нових резидентів так само будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти, які допоможуть їм масштабуватись та залучати інвестиції.

Ще одним важливим пунктом законопроєкту є норма про «російський слід» у компаніях. Зокрема ті, хто має у структурі власності громадян рф (незалежно від їхнього місця проживання), не зможуть стати резидентами Дія.City.

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Рубрики: ДіяСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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