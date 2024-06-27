ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн і стала шостим українським єдинорогом

Компанія Creatio, глобальний розробник no-code платформи для автоматизації бізнес-процесів та CRM, залучає $200 млн капіталу при оцінці $1,2 млрд

Тепер IT-компанія стала шостим українським єдинорогом.

Міноритарний раунд фінансування очолили Sapphire Ventures за участю StepStone Group, а також поточних інвесторів Volition Capital та Horizon Capital. Отримані кошти будуть спрямовані на посилення глобальної експансії компанії. При цьому, стратегія, візія та менеджмент компанії залишаються незмінними.

Компанія Creatio щороку демонструє стрімке 50-відсоткове зростання бізнесу, збільшуючи клієнтську базу та партнерську мережу. Основою цього розвитку є постійні продуктові інновації та інвестиції у R&D.

«Наша місія — надавати нашим клієнтам виняткову швидкість автоматизації процесів через поєднання технологій no-code та штучного інтелекту, — зазначила Катерина Костерева, CEO Creatio. — З отриманими інвестиціями ми продовжимо робити виклик застарілим підходам до автоматизації процесів, аби наші клієнти завжди були на крок попереду».

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Керуючий директор Sapphire Ventures Раджив Дхам зазначив, що компанія рада співпрацювати з CEO Катериною Костеревою та всією командою Creatio.

«Creatio — це унікальна no-code платформа, архітектура якої дозволяє компаніям швидко створювати корпоративні застосунки будь-якої складності. Гнучкість платформи дозволяє Creatio забезпечити своїм клієнтам вражаючі результати», — сказав Дхам.

Компанія Сreatio має ряд глобальних офісів, включаючи великий R&D центр у столиці України, Києві. Головний офіс компанії розташований у Бостоні (США). Creatio визнана лідером та ключовим гравцем у численних рейтингах у категоріях low-code/no-code платформ та CRM від світових аналітичних агенцій, таких як Gartner та Forrester. Зокрема, no-code платформа Creatio була визнана єдиним лідером у нещодавньому звіті The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.

З новим раундом інвестицій Creatio планує збільшення інвестицій у no-code та штучний інтелект, розширення партнерської мережі та зростання команди.

CRM-системи в Україні пропонують широкий спектр рішень для різних типів бізнесу: від оптимізації внутрішніх процесів до управління продажами, налаштування якісної взаємодії з клієнтами. У цій статті ми розглянули декілька популярних варіантів CRM.

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За матеріалами: Creatio.