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Польський Radix Ventures інвестує €41 млн в стартапи з України та Європи

21.06.2024 17:10
Дарія Шуть
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Фінансування від Radix Ventures отримають deeptech-стартапи із Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), зокрема і з України

Radix Ventures інвестує €41 млн в стартапи з України та Європи

Фото: unsplash.com

Польський фонд Radix Ventures оголосив про перший раунд фінансування на 41 млн євро. Їх підтримали Європейський інвестиційний фонд (EIF), PFR Ventures, а також група приватних інвесторів із ЦСЄ.

Загалом фонд планує залучити 60 млн євро для інвестицій у deeptech-стартапи на стадіях late-seed у ЦСЄ, в тому числі й в Україні.

У Radix Ventures зазначили, що прагнуть «знаходити, відбирати та підтримувати найперспективніші стартапи в цій сфері, щоб допомогти масштабуватися та досягти успіху».

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«Українські підприємці, які працюють у галузі deeptech і технологій подвійного призначення по всій Європі та в Україні, також можуть скористатися сильними зв’язками Radix Ventures із виробничими та дослідницькими базами в Польщі та інших країнах ЦСЄ», — сказав венчурний партнер Radix Ventures Сергій Соколенко.

Довідково

Radix Ventures — це новий польський фонд венчурного капіталу з трьома генеральними партнерами — Павелом Бохняржем, Войцехом Ратимірським і Міхалом Урбановським. Фонд вже залучив кількох технологічних інвесторів у Румунії, Угорщині та Україні як венчурних партнерів, відповідальних за діяльність у ключових місцевих центрах ЦСЄ.

Фонд спеціалізується на інвестуванні в стартапи на late-seed стадіях розвитку в ЦСЄ. Головною місією у фонді називають підтримку інновацій, які сприяють сталому розвитку та технологічному прогресу.

Нагадаємо, американська компанія SoundHound AI придбала ключові активи платформи онлайн-замовлень Allset, яку заснували українці Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.

В рамках придбання команда платформи онлайн-замовлень, яка об’єднує ресторани та місцевих клієнтів, Allset приєднається до SoundHound, що ще більше посилить можливості компанії та її прихильність до інновацій.

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Рубрики: СтартапиЄвропаІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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