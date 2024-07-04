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12 стартапів представили Україну на SelectUSA

04.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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Українська делегація представила свої проєкти на великій інвестиційній події SelectUSA

12 стартапів представили Україну на SelectUSA

В США пройшла одна з найбільших американських інвестподій SelectUSA. Саміт щороку об’єднує тисячі інвесторів, представників компаній та стартапів, організацій економічного розвитку й експертів галузі для укладення ділових угод.

Цьогоріч Україну на заході представила делегація з 12 технологічних стартапів, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Серед них:

  1. Platma
  2. EcoFactor
  3. Almexoft
  4. GetPin
  5. SmartZavod
  6. Mark Health
  7. Deus Robotics
  8. efarm.pro
  9. Metatable.ai
  10. Profeed
  11. Vrnet.io
  12. Zibra AI

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На саміті команди отримали рекомендації щодо запуску бізнесу в США та налагодили вигідні партнерства. Також вони відвідали два додаткові заходи для технологічних стартапів від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Під час першого івенту стартапи відвідали Український дім, де послухали виступи та поспілкувалися з американськими та українськими дипломатами. На другому — обговорили ІТ-експорт, венчурне фінансування та розвиток людського капіталу в Україні.

Нагадаємо, Україна продовжує просувати свої проєкти на міжнародній арені. Низка стартапів поїхала на конференцію Nexus 2050 у складі національної делегації.

Цього року технологія подія Nexus 2050 об’єднала понад 5 тисяч відвідувачів, серед яких було більш як 300 спікерів, 150 стартапів з різних країн та 100 учасників виставки.

Також ми писали, що розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі.

В межах події планується залучити більше ніж 700 інвесторів та стартапи-учасники з понад 55 країн, які отримають фінансування на більш як 50 млн євро.

Крім цього, Український фонд стартапів разом з лідером експрес-доставок Новою поштою продовжують набір команд для участі в програмі Nova Tech Spring 2.0 з офлайн Demo Day у студії відкритих інновацій Nova Tech. За результатами відбору, найкращі команди зможуть представити свій стартап.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїСША
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