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17 стартапів представили Україну на конференції Nexus 2050

01.07.2024 20:00
Дарія Шуть
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Україна продовжує просувати свої проєкти на міжнародній арені. Низка стартапів поїхала на конференцію Nexus 2050 у складі національної делегації

17 стартапів представили Україну на конференції Nexus 2050

Цього року технологія подія Nexus 2050 об’єднала понад 5 тисяч відвідувачів, серед яких було більш як 300 спікерів, 150 стартапів з різних країн та 100 учасників виставки.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, Україну на конференції представила делегація із 17 технологічних компаній, до якої увійшли:

  1. TechNovator
  2. Uspacy
  3. Cardiomo
  4. CONSULTANT
  5. Almexoft
  6. FreedomCode
  7. HOWCOW
  8. SoftBees
  9. 3D UTU
  10. FluxHR
  11. Salee
  12. Progalit
  13. Spendbase
  14. Prana
  15. AERND UKRAINE LLC
  16. Trojan System
  17. S.Lab

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Ці стартапи презентували свої проєкти перед інвесторами на одній із головних сцен. Також українська делегація ознайомилася з Люксембурзькою екосистемою інновацій і досліджень та відвідала Будинок стартапів.

Зазначається, що Будинок стартапів — це кампус, який об’єднує інноваційні хаби, інкубатори та стартапи в одному місці. Там представлені одні з найкреативніших компаній Люксембургу, тож стартапи мали змогу запартнеритися з ключовими гравцями ринку.

Нагадаємо, розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі.

В межах події планується залучити більше ніж 700 інвесторів та стартапи-учасники з понад 55 країн, які отримають фінансування на більш як 50 млн євро.

Також ми писали, що в межах London Tech Week відбувся Demo Day випускників акселераційної програми UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator.

20 українських стартапів презентували свої проєкти потенційним інвесторам, партнерам та представникам стартап-екосистеми Великої Британії. Серед них: Birb, Cardiomo, CASES, Djooky, FortuneGuard, GIOS, knopka, FlyAgData, Deus Robotics, Kodisoft, Kuka, Medvoice, Metaenga, NeuCurrent, NLSQL, Spendbase, PLATMA, Wantent.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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