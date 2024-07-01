17 стартапів представили Україну на конференції Nexus 2050

Україна продовжує просувати свої проєкти на міжнародній арені. Низка стартапів поїхала на конференцію Nexus 2050 у складі національної делегації

Цього року технологія подія Nexus 2050 об’єднала понад 5 тисяч відвідувачів, серед яких було більш як 300 спікерів, 150 стартапів з різних країн та 100 учасників виставки.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, Україну на конференції представила делегація із 17 технологічних компаній, до якої увійшли:

TechNovator Uspacy Cardiomo CONSULTANT Almexoft FreedomCode HOWCOW SoftBees 3D UTU FluxHR Salee Progalit Spendbase Prana AERND UKRAINE LLC Trojan System S.Lab

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Ці стартапи презентували свої проєкти перед інвесторами на одній із головних сцен. Також українська делегація ознайомилася з Люксембурзькою екосистемою інновацій і досліджень та відвідала Будинок стартапів.

Зазначається, що Будинок стартапів — це кампус, який об’єднує інноваційні хаби, інкубатори та стартапи в одному місці. Там представлені одні з найкреативніших компаній Люксембургу, тож стартапи мали змогу запартнеритися з ключовими гравцями ринку.

Нагадаємо, розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі.

В межах події планується залучити більше ніж 700 інвесторів та стартапи-учасники з понад 55 країн, які отримають фінансування на більш як 50 млн євро.

Також ми писали, що в межах London Tech Week відбувся Demo Day випускників акселераційної програми UK-Ukraine TechBridge Investment Accelerator.

20 українських стартапів презентували свої проєкти потенційним інвесторам, партнерам та представникам стартап-екосистеми Великої Британії. Серед них: Birb, Cardiomo, CASES, Djooky, FortuneGuard, GIOS, knopka, FlyAgData, Deus Robotics, Kodisoft, Kuka, Medvoice, Metaenga, NeuCurrent, NLSQL, Spendbase, PLATMA, Wantent.

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