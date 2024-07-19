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Збанкрутілий BlockFi незабаром розпочне виплати клієнтам

19.07.2024 18:30
Дарія Шуть
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Криптокредитор BlockFi почне розподіляти кошти клієнтам через Coinbase пізніше цього місяця

BlockFi

Збанкрутілий криптокредитор BlockFi оголосив про значний крок у своїх зусиллях повернути своїм клієнтам. У дописі в соцмережі X компанія зазначила, що перший проміжний розподіл коштів між клієнтами через Coinbase стартує вже найближчим часом.

За даними BlockFi, проміжне розповсюдження почнеться наприкінці липня та буде оброблятися партіями в наступні місяці. Відповідні клієнти отримають сповіщення про погашення через електронну пошту, пов’язану з їхніми обліковими записами BlockFi.

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BlockFi зазначив, що клієнти за межами США зараз не можуть отримати кошти через нормативні вимоги, які до них застосовуються.

Кредитор обрав Coinbase як свого партнера з дистрибуції в травні, щоб ефективно розподіляти кошти між відповідними процентними рахунками BlockFi (BIA), роздрібними кредитами та приватними клієнтами. Фірма зазначила, що клієнти, які не зможуть відкрити обліковий запис Coinbase на той час, отримають готівку.

Раніше цього року BlockFi повернув криптовалюту на суму понад 500 мільйонів доларів зі свого продукту Wallet майже 130 000 клієнтів.

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Зусилля BlockFi щодо повернення коштів почалися після того, як компанія вийшла з банкрутства в жовтні 2023 року. Тоді BlockFi заявив, що клієнти з процентними рахунками Earn отримають від 39,4% до 100% вартості своїх рахунків.

У листопаді 2022 року BlockFi подав заяву про захист від банкрутства до FTX, який погодився врятувати кредитора. У своїй заяві про банкрутство в листопаді 2022 року компанія оцінила понад 100 000 кредиторів з активами та зобов’язаннями від 1 до 10 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Mt. Gox та перевела 44 527 BTC (або $2,84 млрд) на внутрішній гаманець. Враховуючи всі події навколо біржі, Це може бути ознакою початку розподілу коштів жертвам злому.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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