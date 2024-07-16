Mt. Gox перевела 44 527 BTC на внутрішній гаманець: Біткоїн відреагував падінням

Один з гаманців Mt. Gox отримав великий шматок BTC, що може свідчити про майбутнє повернення коштів жертвам злому

На початку липня ми писали, що криптобіржа-банкрут Mt. Gox почала розподіляти біткоїни своїм колишнім клієнтам. А оскільки йдеться про величезні суми, подія викликала паніку учасників ринку. Утім, за кілька місяців усе закінчиться. В нашому матеріалі ми розглянули можливий сценарій розпродажу.

А сьогодні, 16 липня, стало відомо, що Mt. Gox та перевела 44 527 BTC (або $2,84 млрд) на внутрішній гаманець. Враховуючи всі події навколо біржі, Це може бути ознакою початку розподілу коштів жертвам злому.

Наразі Mt. Gox володіє 138 985 біткоїнами, що еквівалентно приблизно $8,87 млрд. Враховуючи очікуваний процес відшкодування, значний резерв бірж був у центрі уваги ринку.

Криптоспільнота була попереджена про рух такої великої кількості BTC, що призвело до різких стрибків волатильності ціни Біткоїна. Після транзакції відбулося помітне падіння ціни BTC.

Так, за даними CoinMarketCap, на момент написання новини Біткоїн торгується по $63 077, різко впавши з приблизно $65 000 через значний перехід криптовалюти від біржі.

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Перерозподіл капіталу Mt. Gox — одна з найбільших і найтриваліших історій у світі криптовалюти — вірогідно, добігає кінця. Цей крок може нарешті відкрити двері для інвесторів, щоб отримати свою давно прострочену компенсацію після років очікування рішення.

Нагадаємо, що MicroStrategy представила ID-платформу на базі Біткоїна. Децентралізована платформа MicroStrategy Orange, побудована на Біткоїні, дозволить організаціям переосмислити керування цифровою ідентифікацією.

Також раніше ми писали про те, як зрозуміти, коли виводити криптовалюти з біржі.

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За матеріалами U.Today