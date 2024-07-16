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Mt. Gox перевела 44 527 BTC на внутрішній гаманець: Біткоїн відреагував падінням

16.07.2024 13:00
Дарія Шуть
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Один з гаманців Mt. Gox отримав великий шматок BTC, що може свідчити про майбутнє повернення коштів жертвам злому

Mt. Gox перевела 44 527 BTC на внутрішній гаманець

Фото: unsplash.com

На початку липня ми писали, що криптобіржа-банкрут Mt. Gox почала розподіляти біткоїни своїм колишнім клієнтам. А оскільки йдеться про величезні суми, подія викликала паніку учасників ринку. Утім, за кілька місяців усе закінчиться. В нашому матеріалі ми розглянули можливий сценарій розпродажу.

А сьогодні, 16 липня, стало відомо, що Mt. Gox та перевела 44 527 BTC (або $2,84 млрд) на внутрішній гаманець. Враховуючи всі події навколо біржі, Це може бути ознакою початку розподілу коштів жертвам злому.

Наразі Mt. Gox володіє 138 985 біткоїнами, що еквівалентно приблизно $8,87 млрд. Враховуючи очікуваний процес відшкодування, значний резерв бірж був у центрі уваги ринку.

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Фото: x.com/lookonchain

Криптоспільнота була попереджена про рух такої великої кількості BTC, що призвело до різких стрибків волатильності ціни Біткоїна. Після транзакції відбулося помітне падіння ціни BTC.

Так, за даними CoinMarketCap, на момент написання новини Біткоїн торгується по $63 077, різко впавши з приблизно $65 000 через значний перехід криптовалюти від біржі.

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Графік ціни Біткоїна

Графік ціни Біткоїна. Фото: coinmarketcap.com

Перерозподіл капіталу Mt. Gox — одна з найбільших і найтриваліших історій у світі криптовалюти — вірогідно, добігає кінця. Цей крок може нарешті відкрити двері для інвесторів, щоб отримати свою давно прострочену компенсацію після років очікування рішення.

Нагадаємо, що MicroStrategy представила ID-платформу на базі Біткоїна. Децентралізована платформа MicroStrategy Orange, побудована на Біткоїні, дозволить організаціям переосмислити керування цифровою ідентифікацією.

Також раніше ми писали про те, як зрозуміти, коли виводити криптовалюти з біржі.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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