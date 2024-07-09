Яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів

Криптобіржа-банкрут Mt.Gox почала розподіляти біткоїни своїм колишнім клієнтам. А оскільки йдеться про величезні суми, подія викликала паніку учасників ринку. Утім, за кілька місяців усе закінчиться. Подивімось на можливий сценарій розпродажу.

Криптовалютна біржа Mt. Gox розпочала довгоочікуваний процес виплат кредиторам у BTC та BCH. Платежі в розмірі $9 млрд від Mt. Gox вже викликали хвилювання на криптовалютному ринку, а ціна BTC впала до $53 500 в понеділок.

Чи зможе ринок поглинути розпродаж біткоїнів з Mt. Gox?

Популярний ринковий аналітик Алекс Крюгер пояснив, що може статися з макроперспективи, якщо кредитори Mt. Gox ліквідують свої біткоїни. За словами Крюгера, Mt. Gox має розподілити 141 000 BTC, з яких 95 000 біткоїнів будуть випущені протягом наступних 90 днів кредиторам, які обрали достроковий розподіл разом зі заниженням курсу на 10%.

Крюгер наводить подальший розподіл 95 000 біткоїнів наступним чином:

20 000 BTC на кредитні кошти.

10 000 BTC новозеландській біржі, яка наразі перебуває у процедурі банкрутства, що означає, що ця частина не потрапить на ринок.

65 000 BTC — індивідуальним кредиторам.

Виходячи з цього, Крюгер зробив кілька припущень щодо того, яким може бути вплив цього продажу на ринок. Аналітик прогнозує, що 30% з 85 000 BTC, які потраплять на ринок, будуть доступні для продажу, тобто 25 000 BTC.

Let’s run some numbers. Gox has a total of 141K to be distributed, with 95K to be distributed within 90 days (going to those who elected to receive an early distribution in exchange for a 10% haircut). Of those 95K: – 20K going to credit funds

– 10K going to a NZ exchange… — Alex Krüger (@krugermacro) July 8, 2024

Також він вважає, що кредитори продадуть 30% одразу, а не протягом певного часу. Він припускає, що й Німеччина може продати свій залишок біткоїнів. Виходячи з цього, Крюгер підрахував, що ціна Біткоїна може впасти максимум на 10,5% від поточного рівня. Таким чином, ми можемо побачити максимальне падіння курсу BTC в діапазон $47 000-$48 000.

Відновлення ціни BTC

Після падіння до мінімуму в $53 500, ціна Біткоїна продемонструвала пристойне відновлення і наразі торгується на 3,4% вище — на рівні $57 407. Цей відскок свідчить про те, що тимчасовий тиск на Біткоїн з боку продавців у найближчій перспективі зменшився, попри наймасштабніший розпродаж Німеччиною рекордних 16 000 біткоїнів за один день.

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За матеріалами coingape.com