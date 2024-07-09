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Яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів

09.07.2024 15:40
Олеся Крамаренко
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Криптобіржа-банкрут Mt.Gox почала розподіляти біткоїни своїм колишнім клієнтам. А оскільки йдеться про величезні суми, подія викликала паніку учасників ринку. Утім, за кілька місяців усе закінчиться. Подивімось на можливий сценарій розпродажу.

Яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів

Фото: pngwing.com, freepik.com

Криптовалютна біржа Mt. Gox розпочала довгоочікуваний процес виплат кредиторам у BTC та BCH. Платежі в розмірі $9 млрд від Mt. Gox вже викликали хвилювання на криптовалютному ринку, а ціна BTC впала до $53 500 в понеділок.

Чи зможе ринок поглинути розпродаж біткоїнів з Mt. Gox?

Популярний ринковий аналітик Алекс Крюгер пояснив, що може статися з макроперспективи, якщо кредитори Mt. Gox ліквідують свої біткоїни. За словами Крюгера, Mt. Gox має розподілити 141 000 BTC, з яких 95 000 біткоїнів будуть випущені протягом наступних 90 днів кредиторам, які обрали достроковий розподіл разом зі заниженням курсу на 10%.

Крюгер наводить подальший розподіл 95 000 біткоїнів наступним чином:

  • 20 000 BTC на кредитні кошти.
  • 10 000 BTC новозеландській біржі, яка наразі перебуває у процедурі банкрутства, що означає, що ця частина не потрапить на ринок.
  • 65 000 BTC — індивідуальним кредиторам.

Виходячи з цього, Крюгер зробив кілька припущень щодо того, яким може бути вплив цього продажу на ринок. Аналітик прогнозує, що 30% з 85 000 BTC, які потраплять на ринок, будуть доступні для продажу, тобто 25 000 BTC.

Також він вважає, що кредитори продадуть 30% одразу, а не протягом певного часу. Він припускає, що й Німеччина може продати свій залишок біткоїнів. Виходячи з цього, Крюгер підрахував, що ціна Біткоїна може впасти максимум на 10,5% від поточного рівня. Таким чином, ми можемо побачити максимальне падіння курсу BTC в діапазон $47 000-$48 000.

Відновлення ціни BTC

Після падіння до мінімуму в $53 500, ціна Біткоїна продемонструвала пристойне відновлення і наразі торгується на 3,4% вище — на рівні $57 407. Цей відскок свідчить про те, що тимчасовий тиск на Біткоїн з боку продавців у найближчій перспективі зменшився, попри наймасштабніший розпродаж Німеччиною рекордних 16 000 біткоїнів за один день.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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