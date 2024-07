Яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів

Криптобіржа-банкрут Mt.Gox почала розподіляти біткоїни своїм колишнім клієнтам. А оскільки йдеться про величезні суми, подія викликала паніку учасників ринку. Утім, за кілька місяців усе закінчиться. Подивімось на можливий сценарій розпродажу.

Криптовалютна біржа Mt. Gox розпочала довгоочікуваний процес виплат кредиторам у BTC та BCH. Платежі в розмірі $9 млрд від Mt. Gox вже викликали хвилювання на криптовалютному ринку, а ціна BTC впала до $53 500 в понеділок.

Популярний ринковий аналітик Алекс Крюгер пояснив, що може статися з макроперспективи, якщо кредитори Mt. Gox ліквідують свої біткоїни. За словами Крюгера, Mt. Gox має розподілити 141 000 BTC, з яких 95 000 біткоїнів будуть випущені протягом наступних 90 днів кредиторам, які обрали достроковий розподіл разом зі заниженням курсу на 10%.

Крюгер наводить подальший розподіл 95 000 біткоїнів наступним чином:

Виходячи з цього, Крюгер зробив кілька припущень щодо того, яким може бути вплив цього продажу на ринок. Аналітик прогнозує, що 30% з 85 000 BTC, які потраплять на ринок, будуть доступні для продажу, тобто 25 000 BTC.

Let’s run some numbers.

Gox has a total of 141K to be distributed, with 95K to be distributed within 90 days (going to those who elected to receive an early distribution in exchange for a 10% haircut).

Of those 95K:

– 20K going to credit funds

– 10K going to a NZ exchange…

