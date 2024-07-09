Біткоїн підскочив вище $57 000, що спричинило ралі на крипторинку

Сьогодні ціни на криптовалюти отримали помітний позитивний імпульс, а BTC навіть ненадовго торкнувся позначки в $58 тис. Провідні альткоїни також демонструють зростання

Сьогоднішні ціни на криптовалюти значно відскочили від нещодавнього ведмежого тренду. Ціна Біткоїна (BTC) за минулий день сягнула позначки $58 тис., в той час, як провідні криптовалюти, такі як Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP, наслідували висхідний імпульс.

Сьогодні капіталізація світового крипторинку зросла на 3,71% до $2,11 трлн. Тим часом загальний обсяг торгів зріс на 35,55% до $87,83 млрд. Пропонуємо вашій увазі огляд основних криптовалют та динаміки їх цін сьогодні, 9 липня.

Ціна Біткоїна

Ціна BTC зросла на 3,46% у порівнянні з вчорашнім днем і на момент написання матеріалу становила $57 305. 24-годинні мінімуми та максимуми флагманської криптовалюти склали $54 891,63 та $58 131,34 відповідно.

Сьогодні частка Біткоїна на ринку знизилась на 0,43% до 54,54%, що свідчить про потенційний зсув у бік ширшого ринку альткоїнів. Ринкова капіталізація BTC склала $1,13 трлн.

Ціна Ethereum

За минулу добу ціна ETH зросла на 5,21% і досягла позначки $3 063. Його 24-годинні мінімуми та максимуми були зафіксовані на рівні $2 877 і $3 090 відповідно.

На хвилі оптимізму, пов’язаного з майбутнім запуском ETH ETF, Grayscale Investments нещодавно оголосила дати первинного випуску і розповсюдження своїх нових міні-трастових акцій Grayscale Ethereum Mini Trust. Тим часом 21Shares подала оновлену форму поправок S-1 для спотового ETH ETF.

Ціна Solana

За минулу добу ціна криптовалюти SOL зросла на 6,77% і досягла $141. 24-годинні мінімуми та максимуми Solana були зафіксовані на рівні $130 і $141,63 відповідно.

Варто зазначити, що Cboe подала форми 19b-4 для спотового ETF Solana від імені 21Shares і VanEck, що дає надію на майбутнє токеноміки.

Ціна XRP

Ціна активу, що підтримується Ripple Labs, зросла на 3,36% до $0,434. Денні мінімуми та максимуми XRP були зафіксовані на рівні $0,4142 і $0,4421 відповідно.

Ціни DOGE та SHIB

Сьогодні ціна Dogecoin зросла на 0,13% до $0,1081, в той час, як ціна Shiba Inu — на 5,62% до $0,00001641. BONK і PEPE також продемонстрували вражаючий приріст.

Найкращі криптовалюти сьогодні:

Ціна Celestia (TIA) зросла на 20,28% до $6,18.

Ціна Bonk (BONK) зросла на 19,49% до $0,00002494.

Монета Pepe (PEPE) подорожчала на 13,08% до $0,000009383.

Ціна Ethena (ENA) зросла на 12,62% до $0,4076.

Криптовалюти-невдахи сьогодні:

Ціна JasmyCoin (JASMY) впала на 3,21% до $0,02279.

Ціна Avalanche (AVAX) впала на 0,99% до $25,29.

Ціна Tether Gold (XAUt) знизилась на 0,78% до $2 365,60.

Крім того, годинні графіки показують, що BTC і ETH зіткнулися з перешкодами, які можуть призвести до потенційної турбулентності.

Раніше ми писали про те, чого очікувати від Біткоїна цього тижня.

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За матеріалами coingape.com