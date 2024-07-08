close-btn
PaySpaceMagazine

Чого очікувати від Біткоїна цього тижня

08.07.2024 16:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Наскільки низько може впасти ціна BTC протягом цього циклу?

Чого очікувати від Біткоїна цього тижня

Фото: pexels.com

Минулого тижня Біткоїн впав більш ніж на 10,5% до позначки $57 000. На найнижчому рівні BTC торкнувся $53 550, що було викликано побоюваннями обвалу ринку через відшкодування Mt. Gox понад 140 000 BTC своїм клієнтам, а також через ліквідацію BTC урядом Німеччини.

За даними CoinGecko, сукупна ринкова капіталізація всього криптовалютного ринку за 24 години втратила понад $170 млрд. Це знаменує собою перехід ринку до вкрай панічних настроїв. Попри торгівлю на вихідних, біткоїн-бикам вдалося відновити втрачені позиції, і останнє денне закриття відбулося на рівні $58 250, трохи не дотягнувши до бажаної позначки в $58 450.

На настрої також впливають ознаки того, що німецький уряд продає конфісковані біткоїни. Німеччина продовжує продавати Біткоїн, сигналізуючи про потенційний план ліквідації частини своїх резервів. Компанія Arkham, яка відстежує німецький біткоїн-гаманець, зазначила, що уряд все ще тримає понад 40 000 біткоїнів на суму понад $2 млрд.

Щоденний показник RSI Біткоїна наближається до порогу перепроданості в 30 пунктів, що вказує на потенційний розворот або сповільнення поточного спадного тренду, натякаючи на можливий відскок.

Бичачі ознаки

Одним з ключових моментів, на який слід звернути увагу, є очікування зниження відсоткових ставок в США. Оскільки сповільнення зростання зайнятості триває, ФРС готова до зниження ставок, щоб стимулювати слабкий ринок праці.

Зниження відсоткових ставок, як правило, є позитивним фактором для Біткоїна та інших більш ризикованих активів, оскільки воно робить традиційні безпечні інвестиції менш привабливими.

Іншим важливим показником є відновлення притоку інвестицій в американські спотові біткоїн-ETF після двох днів відтоку поспіль. За місяць спотові біткоїн-ETF отримали найбільший чистий притік коштів, який склав $143,1 млн.

Однак криптоаналітик Віллі Ву зазначає, що на основі цих цифр важко передбачити рух цін, оскільки ф’ючерси на BTC заполонили ринок.

Хешрейт також знизився на 7,7%, досягнувши чотиримісячного мінімуму в 576 EH/с після рекордного максимуму 27 квітня. Таке зниження свідчить про те, що деякі майнери скорочують обсяги видобутку, що відображає фінансовий стрес у майнерській спільноті після халвінгу.

Ці показники сигналізують про те, що ринок Біткоїна, можливо, наближається до свого дна, подібно до попередніх циклів.

Аналіз цін

Історичні ринкові цикли показують, що халвінг Біткоїна завжди передував періоду зростання цін, який тривав від 12 до 18 місяців перед досягненням вершини циклу. Останній халвінг відбувся 19 квітня цього року, тож ці історичні часові рамки ще не пройшли.

Аналітик Пітер Брандт виділив важливу ведмежу модель: ведмежий прапор. Брандт також відзначив $44 000 як потенційний нижній ціновий рівень. Ця модель вказує на подальше падіння Біткоїна, сигналізуючи інвесторам про обережність.

А за словами провідного криптоексперта Алі Мартінеса, для відновлення висхідного тренду BTC повинен піднятися до $61 000, оскільки наразі він не має жодних рівнів підтримки.

Раніше ми писали про 3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Влада Німеччини продовжує продавати конфісковані раніше біткоїни 08.07.2024

Влада Німеччини продовжує продавати конфісковані раніше біткоїни
98% альткоїнів завершили ринковий цикл, Біткоїн у перехідному періоді: чого очікувати 08.07.2024

98% альткоїнів завершили ринковий цикл, Біткоїн у перехідному періоді: чого очікувати
10 криптовалют, які варто купити в липні 07.07.2024

10 криптовалют, які варто купити в липні
Хто з блокчейн-лідерів заробив найбільше за останній рік — рейтинг 06.07.2024

Хто з блокчейн-лідерів заробив найбільше за останній рік — рейтинг
3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют 06.07.2024

3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют
Біткоїн зазнав п'ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX 05.07.2024

Біткоїн зазнав п'ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX
Вибір редакції
Всі
Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі
ТОП статей 08.07.2024

Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі

 E-commerce тренди, штучний інтелект та технологічні рішення для покращення клієнтського досвіду: ексклюзивне інтерв’ю JYSK
ТОП статей 05.07.2024

E-commerce тренди, штучний інтелект та технологічні рішення для покращення клієнтського досвіду: ексклюзивне інтерв’ю JYSK
Останні новини
Сьогодні  18:20

МВФ хоче знизити комісії для України і ще декількох країн

 Сьогодні  17:40

Скільки грошей надійшло до держбюджету за перше півріччя 2024 — ДПС

 Сьогодні  17:00

Укргазбанк почав видавати кредити на купівлю енергетичного обладнання

 Сьогодні  16:20

Чого очікувати від Біткоїна цього тижня

 Сьогодні  15:40

«Планета кіно» запустить власний стрімінговий сервіс

 Сьогодні  15:00

Чи підвищать Visa та Mastercard комісії для туристичних карток

 Сьогодні  14:20

Де продали найбільше землі за три роки відкритого ринку — Опендатабот

 Всі новини