Чого очікувати від Біткоїна цього тижня

Наскільки низько може впасти ціна BTC протягом цього циклу?

Минулого тижня Біткоїн впав більш ніж на 10,5% до позначки $57 000. На найнижчому рівні BTC торкнувся $53 550, що було викликано побоюваннями обвалу ринку через відшкодування Mt. Gox понад 140 000 BTC своїм клієнтам, а також через ліквідацію BTC урядом Німеччини.

За даними CoinGecko, сукупна ринкова капіталізація всього криптовалютного ринку за 24 години втратила понад $170 млрд. Це знаменує собою перехід ринку до вкрай панічних настроїв. Попри торгівлю на вихідних, біткоїн-бикам вдалося відновити втрачені позиції, і останнє денне закриття відбулося на рівні $58 250, трохи не дотягнувши до бажаної позначки в $58 450.

На настрої також впливають ознаки того, що німецький уряд продає конфісковані біткоїни. Німеччина продовжує продавати Біткоїн, сигналізуючи про потенційний план ліквідації частини своїх резервів. Компанія Arkham, яка відстежує німецький біткоїн-гаманець, зазначила, що уряд все ще тримає понад 40 000 біткоїнів на суму понад $2 млрд.

1047.4 BTC ($57.2M) has been moved out of their wallets this morning: -547.4 BTC ($30.1M) to Flow Traders -500… pic.twitter.com/e6ARrAh4Td

German Government wallets received 1915 BTC ($111.5M) last night back from addresses linked to Kraken, Bitstamp and Coinbase.

Щоденний показник RSI Біткоїна наближається до порогу перепроданості в 30 пунктів, що вказує на потенційний розворот або сповільнення поточного спадного тренду, натякаючи на можливий відскок.

Одним з ключових моментів, на який слід звернути увагу, є очікування зниження відсоткових ставок в США. Оскільки сповільнення зростання зайнятості триває, ФРС готова до зниження ставок, щоб стимулювати слабкий ринок праці.

Зниження відсоткових ставок, як правило, є позитивним фактором для Біткоїна та інших більш ризикованих активів, оскільки воно робить традиційні безпечні інвестиції менш привабливими.

Іншим важливим показником є відновлення притоку інвестицій в американські спотові біткоїн-ETF після двох днів відтоку поспіль. За місяць спотові біткоїн-ETF отримали найбільший чистий притік коштів, який склав $143,1 млн.

Однак криптоаналітик Віллі Ву зазначає, що на основі цих цифр важко передбачити рух цін, оскільки ф’ючерси на BTC заполонили ринок.

The market has too much paper in the system.

Despite heavy long liquidations, we are seeing more longs coming in to replace them, preventing a proper reset.

Chart: Open Value Oscillator… OV is a measure of how many bets are in the system, denominated in BTC. pic.twitter.com/wxStH2alGy

