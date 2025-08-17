close-btn
Де в ЄС найпростіше знайти роботу

17.08.2025 10:00
Микола Деркач

Перед переїздом за кордон важливо врахувати, як швидко можна знайти роботу в обраній країні. Пропонуємо добірку європейських напрямків, де це зробити найлегше

Фото: freepik.com

Португалія — лідер за кількістю вакансій, м’який клімат, дружні місцеві. Для роботи потрібен лише податковий номер NIF, але черги великі.

Греція — новий хаб для міжнародних компаній, низька вартість життя, море в межах 137 км від будь-якої точки країни, атмосфера «повільного життя».

Іспанія — мультикультурний центр, високий попит на іноземних фахівців. Для роботи потрібен NIE, отримати який непросто, але переваг більше, ніж складнощів.

Болгарія — низька конкуренція на ринку праці, доступне життя, різноманітні пейзажі. Зимою — гірськолижні курорти, влітку — пляжі Золотих пісків.

Мальта — сонячний острів із постійним попитом на працівників у туризмі та гральній індустрії. Легка релокація й активний ритм життя.

Читайте також: Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти

Латвія — спокійна країна з помірним кліматом, великим попитом на іноземних фахівців і можливістю жити поруч із природою (понад 50% території — ліси).

Польща — великий і різноманітний ринок праці, чимало вакансій для іноземців, навіть без знання польської. Баланс клімату та регіональних можливостей: гори, море, озера.

Чехія — стабільна економіка, низький рівень безробіття, сприятливий баланс роботи та відпочинку. Дружня експат-спільнота та міжнародні компанії в Празі й Брно відкривають нові можливості.

Румунія — швидко зростаючий ринок із низькою конкуренцією. Вакансії у Бухаресті та інших містах часто супроводжуються релокаційними пакетами: житло, перельоти, бонуси тощо.

Раніше ми також писали, де в ЄС українці можуть отримати безкоштовне житло у 2025.

За матеріалами europelanguagejobs.com.

