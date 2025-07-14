Де в ЄС найнижчі витрати на життя — дослідження

Аналітики DailyMail проаналізували витрати на базові потреби у кожній країні ЄС, зокрема ціну на громадський транспорт, пальне, інтернет, комунальні послуги, харчування поза домом і абонемент у спортзал

Хоча на глобальному рівні найвигіднішою для життя визнано Мексику, серед європейських країн лідером стала Литва — саме тут українці та інші експати можуть суттєво знизити свої витрати на життя.

У цій балтійській країні найдешевший (за рівнем ЄС) середній рахунок за інтернет — $15 на місяць. Також вона входить до п’ятірки найкращих за дешевизною громадського транспорту — квиток коштує трохи більше $1.

Більшість іноземців оселяються у Вільнюсі — столиці Литви. Місто відоме своїм історичним районом під назвою «Старе місто» (Senamiestis), який вважається одним із найбільших і найкраще збережених у Східній Європі. Ця частина міста з вузькими мощеними вулицями, готичними та бароковими будівлями внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут розташовано багато туристичних об’єктів і культурних пам’яток — від Кафедральної площі до Університету Вільнюса.

Литва також має 90-кілометрове узбережжя з піщаними пляжами та великі лісові масиви — чудові варіанти для вікенду.

Оренда житла загалом також доступна: за даними Numbeo, середня вартість квартири у центрі міста — €625 на місяць.

На другому місці — Польща. Згідно з дослідженням компанії William Russell, іноземці можуть придбати квиток у кінотеатр усього за $7,78. Інтернет обійдеться у $16,55 на місяць (для порівняння, у Німеччині цей показник знаходиться близько $40), а абонемент у спортзал — $37.

Зауважимо, що найнижчі витрати на проживання експатів також у:

Болгарії — Софія та Пловдив входять до переліку найдешевших міст ЄС за орендою житла та цінами на продукти. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в центрі — менше €400.

— Софія та Пловдив входять до переліку найдешевших міст ЄС за орендою житла та цінами на продукти. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в центрі — менше €400. Румунії — Бухарест залишається привабливим варіантом для IT-спеціалістів і фрилансерів. Інтернет, транспорт і комунальні послуги тут одні з найдешевших у Європі.

— Бухарест залишається привабливим варіантом для IT-спеціалістів і фрилансерів. Інтернет, транспорт і комунальні послуги тут одні з найдешевших у Європі. Португалії (за межами Лісабона) — у таких містах, як Брага чи Коїмбра, вартість життя значно нижча, а якість інфраструктури — стабільно висока.

(за межами Лісабона) — у таких містах, як Брага чи Коїмбра, вартість життя значно нижча, а якість інфраструктури — стабільно висока. Угорщині — Будапешт зберігає баланс між доступністю та розвиненою інфраструктурою. Особливо привабливо для цифрових кочівників завдяки візі White Card.

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З іншого боку, найдорожчою країною Європи для іноземців виявилася Швейцарія. Середня вартість абонемента у спортзал тут становить приблизно $88,75, а квиток у кіно — близько $24,50.

Громадський транспорт також коштує недешево: одна поїздка обходиться у понад $4.

Ісландія посіла друге місце серед найдорожчих країн: проїзд — $5,1 за одну поїздку, а інтернет на місяць — майже $82.

Норвегія — третя за дорожнечею: квиток на громадський транспорт коштує $4, інтернет — $59,7 на місяць.

Незалежно від того, чи переїжджаєте ви через роботу, чи шукаєте нові пригоди, важливо забезпечити фінансову стабільність, яка підтримуватиме ваш спосіб життя.

Дослідження також показало, що іноземці в Естонії витрачають найбільшу частку своїх щомісячних доходів на базові потреби. При цьому, мешканці країни витрачають близько 14,7% щомісячного доходу на повсякденні витрати. На другому місці — Греція (13,9%), на третьому — Словаччина з таким самим показником у 13,9%.

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За матеріалами dailymail.co.uk.