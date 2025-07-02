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Де в ЄС найкраща освіта та медицина: рейтинг 2025

02.07.2025 20:00
Микола Деркач
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У 2025 році багато країн Європейського Союзу займають провідні позиції в світі у галузі освіти та охорони здоров’я

Де в ЄС найкраща освіта та медицина: рейтинг 2025

Фото: freepik.com

Освіта: коли цифрові інновації зустрічаються з традиціями

Очевидним лідером у цьому рейтингу залишається Естонія. За рейтингом PISA (міжнародна програма оцінювання учнів), у естонців найвищі у Європі оцінки з читання, математики та природничих наук, а також фіксується активне впровадження цифрових технологій — від робототехніки до штучного інтелекту, що формує унікальний освітній простір.

Наступна на черзі — Фінляндія, яка не лише посідає друге місце за рівнем вищої освіти (за WEF), а й може похвалитися безкоштовною системою університетів і значною держпідтримкою студентів.

Німеччина, Великобританія, Швеція, Данія та Франція доповнюють верхівку. Німеччина — серед світових лідерів за Data Pandas (аналітична компанія); Британія має сильну систему університетів (THE, QS); Швеція і Данія — стабільні у топ‑10, демонструючи глибоку академічну підтримку; Франція — серед топ‑5 за USN‑рейтингом.

Серед спільних рис усіх — тривала підготовка школярів, значні інвестиції у цифрову освіту, доступ до безкоштовного навчання або державної підтримки — що разом забезпечує потужну освітню екосистему для майбутніх поколінь.

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Медицина: універсальна турбота та пацієнтоорієнтованість

У охороні здоров’я беззаперечним лідером стала Швейцарія — вона очолює Euro Health Consumer Index з 893 балами за якість, доступність, права пацієнтів та профілактику.

Слідом — Нідерланди (883 бали), які вже з 2005 року залишаються серед топ‑3 завдяки багаторівневій страховій моделі та свободі вибору закладів.

Три скандинавські країни — Норвегія, Данія, Фінляндія — також у топ‑6: їх медичні системи вирізняються ефективністю профілактики, високою якістю догляду та значним рівнем задоволеності населення.

Бельгія впевнено тримає 5‑те місце, демонструючи увагу до прав пацієнтів і збалансованих результатів лікування.

Закриває топ‑7 Швеція, яка показує 800 балів у загальному рейтингу, підтверджуючи високий рівень медичних послуг.

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Допоміжні матеріали: thetimes.com, datapandas.org, worldpopulationreview.com/education, worldpopulationreview.com/health.

Рубрики: АналітикаЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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