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Де в ЄС найкраще жити іноземцям: рейтинг країн 2025

29.06.2025 13:00
Ольга Деркач
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Переїзд до ЄС у пошуках кращого життя — це не новий тренд. Однак далеко не всі європейські країни однаково привабливі для експатів: десь надто дорого, десь — складно з інтеграцією, а десь — навпаки, комфортне життя поєднується з доступними можливостями. Global Citizen Solutions склали оновлений рейтинг країн Європи, які у 2025 році пропонують найкращі умови для тих, хто хоче жити, працювати або інвестувати за кордоном

Де в ЄС найкраще жити іноземцям: рейтинг країн 2025

Фото: pexels.com, freepik.com

Північна Європа: висока якість життя — за вищу ціну

Абсолютними лідерками рейтингу стали країни Скандинавії. Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія традиційно демонструють найвищі показники щастя, безпеки та соціального добробуту. Тут — безкоштовна освіта, універсальний доступ до медицини, рівні можливості та розвинена інфраструктура. Проте і витрати на життя — відповідні: у Копенгагені чи Осло комфортне проживання може коштувати від $2 700 на місяць і вище. Водночас значна частина населення володіє англійською, що спрощує адаптацію для новоприбулих.

Центральна Європа: стабільність, безпека та культурна інтеграція

У переліку також опинились Нідерланди та Австрія. Амстердам приваблює своєю толерантністю, широким використанням англійської та якісною системою охорони здоров’я. Віденська стабільність, безпека та зручність для сімей із дітьми забезпечують Австрії високі позиції у рейтингах. Обидві країни мають доволі високу вартість життя, проте компенсують це високими зарплатами, якістю послуг та інфраструктури.

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Південь Європи: теплий клімат і доступність

Для тих, хто шукає приємніший клімат і нижчі витрати, чудовим варіантом стане Португалія. Лісабон і Порту приваблюють експатів невисокими цінами, повагою до прав мігрантів та доступністю таких візових програм, як Golden Visa чи D7 для фінансово незалежних осіб. Країна входить до трійки найбезпечніших у Європі, що робить її популярною не лише серед пенсіонерів, а й серед ІТ-фахівців і фрілансерів.

Альтернативні напрямки: для тих, хто шукає доступніші регіони

Хоча не всі країни Центральної та Східної Європи потрапили до списку лідерів, Болгарія, Чехія, Польща, Словенія та Румунія залишаються привабливими для тих, хто шукає дешевше житло та нижчі повсякденні витрати. Водночас ці країни можуть мати гіршу якість медичних послуг або нижчі показники безпеки.

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За матеріалами globalcitizensolutions.com.

Рубрики: АналітикаЄвропаЄвросоюзЛайфхакиСвітНовини
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