Де в Європі найбезпечніше — рейтинг країн 2025

У 2025 році на карті Європи залишаються країни, які туристам та експатам слід відвідувати з особливою обережністю. Якщо ви плануєте подорож, варто заздалегідь дізнатися, які саме напрямки є потенційно небезпечними
Як зазначається у матеріалі Visit World, подорожуючи за кордон, не забувайте про туристичне страхування. Поліс допоможе у разі екстреної медичної ситуації, втрати багажу, скасування рейсу чи інших непередбачуваних подій. Це важливий крок до спокійної та безпечної мандрівки.
Найбезпечніші країни Європи у 2025 році
Якщо ви шукаєте максимально спокійний та безпечний відпочинок, або плануєте переїзд на тривалий час, можете розглянути такі напрямки:
- Ісландія — країна вулканів і водоспадів із гармонійною, спокійною природою.
- Фінляндія — край озер, саун і тиші, де життя плине розмірено.
- Словенія — компактна перлина Альп з виноробними традиціями та карстовими печерами.
- Швейцарія — держава зразкового порядку, точності та стабільності.
- Португалія — океанські краєвиди, винні регіони та помірний ритм життя.
- Чехія — середньовічна архітектура, затишні міста та відчуття європейської легкості.
«Більшість країн Європи відкриті до подорожей, але частина з них залишається зоною підвищеного ризику. Обов’язково перевіряйте офіційні попередження для мандрівників, уникайте конфліктних регіонів та оформлюйте медичне страхування перед подорожжю», — зауважують фахівці.
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ТОП-10 найнебезпечніших країн Європи у 2025 році
Лідерами списку, зі зрозумілих причин, є Україна, рф та білорусь. На четвертому місці Сербія, яка має середньо-високий рівень ризику, зокрема, через часті локальні сутички, протести та напругу з Косово. Остання також посіла п’яте місце.
Серед інших країн:
- Боснія і Герцеговина (середній рівень небезпеки — через політичну напругу та міни у сільських районах, що залишилися після війни 1990-х років);
- Молдова (середній — через заморожений конфлікт у Придністров’ї та геополітичну вразливість);
- Франція (середній — протести, ймовірність терактів та серйозна проблема, пов’язана з кишеньковими крадіжками);
- Італія (середній — локальні протести, крадіжки, шахрайство);
- Туреччина (європейська частина) — середній — землетруси, нестабільність на кордоні з Сирією, політична ситуація, при цьому, курортні регіони, зазначають дослідники, залишаються відносно безпечними.
Зауважимо, що у дослідженні враховувалися такі фактори, як:
- Рівень злочинності — чим вищі показники, тим більший ризик для безпеки.
- Зовнішньополітичні відносини — характер взаємодії з сусідніми державами може позначатися на внутрішній стабільності.
- Воєнний статус — перебування країни у стані війни є ключовим фактором безпеки.
- Загроза тероризму — частота та масштаби терористичних актів суттєво впливають на загальний ризик.
- Політична стабільність — ефективність і стійкість уряду є важливим чинником внутрішньої безпеки.
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