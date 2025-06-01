Де в Європі найбезпечніше — рейтинг країн 2025

У 2025 році на карті Європи залишаються країни, які туристам та експатам слід відвідувати з особливою обережністю. Якщо ви плануєте подорож, варто заздалегідь дізнатися, які саме напрямки є потенційно небезпечними

Як зазначається у матеріалі Visit World, подорожуючи за кордон, не забувайте про туристичне страхування. Поліс допоможе у разі екстреної медичної ситуації, втрати багажу, скасування рейсу чи інших непередбачуваних подій. Це важливий крок до спокійної та безпечної мандрівки.

Найбезпечніші країни Європи у 2025 році

Якщо ви шукаєте максимально спокійний та безпечний відпочинок, або плануєте переїзд на тривалий час, можете розглянути такі напрямки:

Ісландія — країна вулканів і водоспадів із гармонійною, спокійною природою.

Фінляндія — край озер, саун і тиші, де життя плине розмірено.

Словенія — компактна перлина Альп з виноробними традиціями та карстовими печерами.

Швейцарія — держава зразкового порядку, точності та стабільності.

Португалія — океанські краєвиди, винні регіони та помірний ритм життя.

Чехія — середньовічна архітектура, затишні міста та відчуття європейської легкості.

«Більшість країн Європи відкриті до подорожей, але частина з них залишається зоною підвищеного ризику. Обов’язково перевіряйте офіційні попередження для мандрівників, уникайте конфліктних регіонів та оформлюйте медичне страхування перед подорожжю», — зауважують фахівці.

Читайте також: Де в ЄС найвищі зарплати — оновлений рейтинг Євростату

ТОП-10 найнебезпечніших країн Європи у 2025 році

Лідерами списку, зі зрозумілих причин, є Україна, рф та білорусь. На четвертому місці Сербія, яка має середньо-високий рівень ризику, зокрема, через часті локальні сутички, протести та напругу з Косово. Остання також посіла п’яте місце.

Серед інших країн:

Боснія і Герцеговина (середній рівень небезпеки — через політичну напругу та міни у сільських районах, що залишилися після війни 1990-х років);

Молдова (середній — через заморожений конфлікт у Придністров’ї та геополітичну вразливість);

Франція (середній — протести, ймовірність терактів та серйозна проблема, пов’язана з кишеньковими крадіжками);

Італія (середній — локальні протести, крадіжки, шахрайство);

Туреччина (європейська частина) — середній — землетруси, нестабільність на кордоні з Сирією, політична ситуація, при цьому, курортні регіони, зазначають дослідники, залишаються відносно безпечними.

Зауважимо, що у дослідженні враховувалися такі фактори, як:

Рівень злочинності — чим вищі показники, тим більший ризик для безпеки. Зовнішньополітичні відносини — характер взаємодії з сусідніми державами може позначатися на внутрішній стабільності. Воєнний статус — перебування країни у стані війни є ключовим фактором безпеки. Загроза тероризму — частота та масштаби терористичних актів суттєво впливають на загальний ризик. Політична стабільність — ефективність і стійкість уряду є важливим чинником внутрішньої безпеки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найлегше знайти роботу для початківців у 2025

Де в ЄС найдешевше жити у 2025 — рейтинг країн

ЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети