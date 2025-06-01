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Де в Європі найбезпечніше — рейтинг країн 2025

01.06.2025 10:00
Ольга Деркач
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У 2025 році на карті Європи залишаються країни, які туристам та експатам слід відвідувати з особливою обережністю. Якщо ви плануєте подорож, варто заздалегідь дізнатися, які саме напрямки є потенційно небезпечними

Де в Європі найбезпечніше — рейтинг країн 2025

Де в Європі найбезпечніше — рейтинг країн 2025 Фото: freepik.com

Як зазначається у матеріалі Visit World, подорожуючи за кордон, не забувайте про туристичне страхування. Поліс допоможе у разі екстреної медичної ситуації, втрати багажу, скасування рейсу чи інших непередбачуваних подій. Це важливий крок до спокійної та безпечної мандрівки.

Найбезпечніші країни Європи у 2025 році

Якщо ви шукаєте максимально спокійний та безпечний відпочинок, або плануєте переїзд на тривалий час, можете розглянути такі напрямки:

  • Ісландія — країна вулканів і водоспадів із гармонійною, спокійною природою.
  • Фінляндія — край озер, саун і тиші, де життя плине розмірено.
  • Словенія — компактна перлина Альп з виноробними традиціями та карстовими печерами.
  • Швейцарія — держава зразкового порядку, точності та стабільності.
  • Португалія — океанські краєвиди, винні регіони та помірний ритм життя.
  • Чехія — середньовічна архітектура, затишні міста та відчуття європейської легкості.

«Більшість країн Європи відкриті до подорожей, але частина з них залишається зоною підвищеного ризику. Обов’язково перевіряйте офіційні попередження для мандрівників, уникайте конфліктних регіонів та оформлюйте медичне страхування перед подорожжю», — зауважують фахівці.

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ТОП-10 найнебезпечніших країн Європи у 2025 році

Лідерами списку, зі зрозумілих причин, є Україна, рф та білорусь. На четвертому місці Сербія, яка має середньо-високий рівень ризику, зокрема, через часті локальні сутички, протести та напругу з Косово. Остання також посіла п’яте місце.

Серед інших країн:

  • Боснія і Герцеговина (середній рівень небезпеки — через політичну напругу та міни у сільських районах, що залишилися після війни 1990-х років);
  • Молдова (середній — через заморожений конфлікт у Придністров’ї та геополітичну вразливість);
  • Франція (середній — протести, ймовірність терактів та серйозна проблема, пов’язана з кишеньковими крадіжками);
  • Італія (середній — локальні протести, крадіжки, шахрайство);
  • Туреччина (європейська частина) — середній — землетруси, нестабільність на кордоні з Сирією, політична ситуація, при цьому, курортні регіони, зазначають дослідники, залишаються відносно безпечними.

Зауважимо, що у дослідженні враховувалися такі фактори, як:

  1. Рівень злочинності — чим вищі показники, тим більший ризик для безпеки.
  2. Зовнішньополітичні відносини — характер взаємодії з сусідніми державами може позначатися на внутрішній стабільності.
  3. Воєнний статус — перебування країни у стані війни є ключовим фактором безпеки.
  4. Загроза тероризму — частота та масштаби терористичних актів суттєво впливають на загальний ризик.
  5. Політична стабільність — ефективність і стійкість уряду є важливим чинником внутрішньої безпеки.

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Рубрики: ЄвропаСвітНовини
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