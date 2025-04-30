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Де в ЄС найдешевше жити у 2025 — рейтинг країн

30.04.2025 19:00
Микола Деркач
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У 2025 році багато європейських країн залишаються привабливими для тих, хто шукає доступне життя без втрати якості. Портал Relocate.me опублікував свіжий рейтинг найбільш бюджетних країн Європи для емігрантів, враховуючи витрати на житло, харчування, транспорт та загальний рівень життя

Де в ЄС найдешевше жити у 2025 — рейтинг країн

Де в ЄС найдешевше жити у 2025 — рейтинг країн Фото: freepik.com

Хорватія: середземноморський комфорт за доступною ціною

Хорватія продовжує приваблювати емігрантів своїм м’яким кліматом, мальовничими узбережжями та розвиненою інфраструктурою. У містах, таких як Загреб і Спліт, середня вартість оренди квартири в центрі міста становить близько €550 на місяць, вечеря в ресторані — €10, а чашка кави — €2. Країна також пропонує цифрову візу для фахівців, що дозволяє уникнути сплати податку на доходи протягом року.

Естонія: цифрова держава з низькими витратами

Естонія відома своїм прогресивним підходом до цифрових технологій та зручними умовами для віддалених працівників. Середня вартість оренди житла в Таллінні становить близько €500 на місяць, а вартість життя загалом нижча, ніж у багатьох західноєвропейських країнах. Країна також пропонує спеціальні візи для цифрових кочівників, що спрощує процес переїзду.

Іспанія: сонячне життя з помірними витратами

Іспанія залишається популярним напрямком для емігрантів завдяки своєму клімату, культурі та доступним цінам. У містах, таких як Валенсія та Севілья, вартість оренди житла та повсякденні витрати значно нижчі, ніж у Барселоні чи Мадриді. Країна також пропонує різноманітні програми для фрілансерів та підприємців.

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Угорщина: історія та економія в центрі Європи

Угорщина пропонує поєднання багатої історії та доступного життя. У Будапешті середня вартість оренди квартири становить близько €500 на місяць, а харчування та транспорт залишаються доступними. Країна також має розвинену інфраструктуру та зручне розташування для подорожей по Європі.

Чорногорія: природна краса та бюджетне життя

Чорногорія приваблює емігрантів своїми гірськими пейзажами та узбережжям Адріатичного моря. Вартість життя тут нижча, ніж у багатьох інших європейських країнах, а спрощені візові умови роблять переїзд легшим.

Ці країни пропонують вигідне співвідношення ціни та якості життя, що робить їх привабливими для тих, хто планує переїзд у 2025 році. Вибір залежить від особистих уподобань, але кожна з них має свої унікальні переваги для емігрантів.

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Рубрики: АналітикаЄвропаЄвросоюзСвітНовини
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