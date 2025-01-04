Де в ЄС люди найбільше ризикують опинитися на межі бідності

Аналітики Eurostat опублікували результати масштабного дослідження, де розповіли, у яких регіонах Європейського Союзу люди схильні до ризику бідності

У матеріалі зазначається, що у минулі роки 16,2% населення ЄС — або близько 71,7 мільйона людей — перебували під загрозою бідності.

Рівень ризику базується на національних порогах бідності, а на карті представлено показник на регіональному рівні з використанням номенклатури територіальних одиниць для статистики.

На регіональному рівні у 10 областях ЄС частка населення з ризиком бідності перевищувала 30%.

Найвищі частки були виявлені в найвіддаленішому регіоні Франції, Гайані, де більше половини (53,0%) людей перебували під загрозою бідності, за ним йдуть Калабрія (40,6%) і Сицилія (38,0%) в Італії.

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На противагу цьому, у 26 регіонах було зафіксовано частку нижче 10%. Румунський регіон Бухарест-Ілфов мав найнижчий рівень ризику бідності (2,1%), випереджаючи італійський регіон Автономна провінція Больцано / Боцен (3,1%) та бельгійський регіон Провінція Ост-Влаандерен (5,4%).

Раніше ми також писали про те, у яких країнах ЄС найбільше українських біженців. Так, серед країн ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, є Німеччина (1 129 335 осіб або 26,9% від загальної кількості в ЄС), Польща (979 835 або 23,3%) та Чехія (378 480 або 9%).

Порівняно з кінцем серпня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості українців-отримувачів тимчасового захисту було помітно в Німеччині (+7 005 або +0,6%), Польщі (+4 645 або +0,5%) та Іспанії (+3 170 або +1,5%).

Також нагадаємо, що Швейцарія, Нова Зеландія, Німеччина та Іспанія є кращими країнами для роботи та життя за версією опитування іноземних працівників HSBC Expat Explorer. У дослідженні взяли участь 20 тисяч людей зі 100 країн. Детальніше читайте у матеріалі.

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