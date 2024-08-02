У Євросоюзі набув чинності закон про регулювання ШІ

З 1 серпня 2024 року набув чинності закон Європейського Союзу (ЄС) про ризик-орієнтоване регулювання застосування штучного інтелекту (ШІ)

З цього моменту розпочинається відлік серії поетапних термінів дотримання вимог закону, які будуть застосовуватися до різних типів розробників і додатків штучного інтелекту.

Більшість положень будуть повністю застосовні до середини 2026 року. Але перший дедлайн, який запроваджує заборону на невелику кількість видів використання ШІ в конкретних контекстах, таких як використання правоохоронними органами для віддаленої біометрії в громадських місцях, настане лише через шість місяців.

Згідно з законом, більшість застосувань ШІ вважаються низькоризиковими/безризиковими, тому вони взагалі не підпадатимуть під регулювання.

Підгрупа потенційних застосувань ШІ класифікується як високо ризикована, наприклад, біометрія та розпізнавання облич, медичне програмне забезпечення на основі ШІ або ШІ, що використовується в таких сферах, як освіта та працевлаштування. Їхні розробники повинні забезпечити дотримання зобов’язань щодо управління ризиками та якістю, в тому числі провести передпродажну оцінку відповідності — з можливістю піддатися регуляторному аудиту.

Системи з високим рівнем ризику, що використовуються органами державного сектору або їхніми постачальниками, також повинні будуть бути зареєстровані в базі даних ЄС.

Третій рівень «обмеженого ризику» стосується технологій штучного інтелекту, таких як чат-боти або інструменти, які можуть бути використані для створення діпфейків. Вони повинні відповідати певним вимогам прозорості, щоб не допустити обману користувачів.

Цікаве по темі: Amazon працює над ШІ-чипами, які зможуть обійти Nvidia

Штрафи також є багаторівневими: до 7% світового річного обороту за порушення заборони на використання заборонених додатків ШІ; до 3% — за порушення інших зобов’язань; і до 1,5% — за надання неправдивої інформації регуляторам.

Ще один важливий напрямок закону стосується розробників так званих ШІ загального призначення (GPAI). Знову ж таки, ЄС застосував підхід, заснований на оцінці ризиків, і до більшості розробників GPAI висуваються незначні вимоги щодо прозорості — хоча, серед інших вимог, вони повинні будуть надати зведену інформацію про навчальні дані та взяти на себе зобов’язання щодо дотримання авторських прав.

Очікується, що лише деякі з найпотужніших моделей проводитимуть оцінку ризиків та вживатимуть заходів для їх зменшення. Наразі до таких GPAI, які можуть становити системний ризик, належать моделі, навчені за допомогою із загальною обчислювальною потужністю понад 10^25 FLOPs.

У той час як виконання загальних правил Акту про ШІ передано органам на рівні держав-членів, правила для GPAI застосовуються на рівні ЄС.

Що саме розробники GPAI повинні будуть робити, щоб відповідати вимогам Закону про штучний інтелект, все ще обговорюється, оскільки кодекси практики ще не розроблені.

Точні вимоги до систем штучного інтелекту з високим ступенем ризику, передбачені Законом, також перебувають на стадії розробки, оскільки європейські органи стандартизації беруть участь у розробці цих положень.

Комісія дала органам зі стандартизації час до квітня 2025 року, після чого вона оцінить їхні напрацювання. Після цього стандарти мають бути схвалені ЄС, перш ніж вони набудуть чинності для розробників.

Нагадаємо, що OpenAI анонсувала власний ШІ-пошуковик. OpenAI тестує SearchGPT, тимчасовий прототип нових функцій ШІ-пошуку, який дає швидкі відповіді з чіткими та релевантними джерелами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені створили пристрій, що зменшує енергоспоживання ШІ в 1000 разів

Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini

Вчені розробили нову ШІ-систему управління акумуляторами: чим корисна

За матеріалами: TechCrunch.