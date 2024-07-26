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Вчені розробили нову ШІ-систему управління акумуляторами: чим корисна

26.07.2024 18:30
Дарія Шуть
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Система управління на базі штучного інтелекту (ШІ) допоможе не тільки продовжити термін служби батареї будь-якого пристрою, а й підвищить її продуктивність

Вчені розробили нову ШІ-систему управління акумуляторами: чим корисна

Фото: freepik.com

Британські компанії Eatron Technologies і Syntiant представили революційну ШІ-систему управління акумуляторами AI-BMS. Вона зможе підвищити продуктивність і довговічність батарей.

AI-BMS об’єднує ШІ-моделі для точного оцінювання стану акумуляторів і працює з периферійним опрацюванням у реальному часі, усуваючи необхідність у складній хмарній інфраструктурі. Систему можна використовувати для управління батареями в різних застосунках — від побутової та користувацької електроніки до електромобілів, пише Еlectropages.

Розробка AI-BMS на кристалі знаменує значний прогрес у технології управління акумуляторами. Вона використовує можливості нейронного чипа Syntiant NDP120, що відповідає за аналіз і ухвалення рішень у реальному часі безпосередньо на пристрої, скорочуючи затримку та енергоспоживання. Обробляючи дані на периферії, AI-BMS підвищує ефективність і надійність систем з батарейним живленням.

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Загалом системи управління акумуляторами (BMS є ключовим компонентом портативних електронних пристроїв, адже здатні визначати напругу на різних елементах гаджета. Це не тільки подовжило термін служби батарей, а й дало змогу створити батареї меншого розміру, які складаються з кількох послідовно з’єднаних комірок.

Оскільки портативні пристрої значно зменшилися в розмірах, зросла потреба в більш ефективних джерелах живлення. Інженери звернули свою увагу на методи, які могли б отримувати енергію з природних джерел, таких як світло та тепло. Для реалізації були необхідні вдосконалені схеми перетворення енергії, а розробка високоефективних перетворювачів постійного струму дала змогу портативним пристроям працювати від невеликих джерел енергії.

Комбінація збору енергії та вдосконалених мікросхем керування живленням дала змогу створити нове покоління малопотужних пристроїв, що можуть працювати протягом тривалих періодів часу без необхідності втручання.

Нагадаємо, учені з Університету Колорадо в Боулдері (США) створили нову модель суперконденсаторів, які дозволяють батареям заряджатися на дуже великих швидкостях.

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За матеріалами Фокус

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаукаШтучний інтелект
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