Запущено найбільшу у світі натрій-іонну батарею: наскільки вона потужна

Величезна натрій-іонна батарея на 100 МВт, що була запущена в Китаї, може живити до 12 000 будинків

Найбільша у світі натрій-іонна акумуляторна батарея запрацювала в Цяньцзяні, провінція Хубей (Китай). Державна енергетична компанія Datang Group під’єднала її до мережі наприкінці червня.

Енергосховище було побудовано з використанням натрій-іонних акумуляторів місткістю 185 Ач, виготовлених компанією HiNa Battery. Система складається з 42 акумуляторних контейнерів і 21 комплекту підвищувальних перетворювачів. Батареї HiNa побили власний рекорд, який вони утримували з травня цього року, коли в Наньніні було запущено установку потужністю 10 МВт.

Система натрій-іонних акумуляторів у Цяньцзяні зберігатиме до 100 000 кВт-год електроенергії за один заряд і розподілятиме її по 12 000 домівкам для повсякденних потреб. У такому масштабі установка допоможе уникнути еквівалентних викидів вуглекислого газу в 13 000 тонн на рік.

Читайте також: Вчені створять акумулятори з вулканів

Очікується, що в майбутньому потужність об’єкта в Наньніні збільшиться до 100 МВт-год, а на наступному етапі потужність об’єкта в Цяньцзяні зросте до 200 МВт-год.

В чому перевага таких батарей

Натрій-іонні батареї мають переваги перед літій-іонними. Вони зроблені з натрію, який широко доступний і його легше добути, ніж літій. Крім того, через зростання попиту ціни на літій перебувають на рекордно високому рівні, що ускладнює перехід на екологічно чисті джерела енергії. Але альтернатива з широко доступних і дешевих матеріалів полегшує перехід.

Також натрій-іонні акумулятори мають найкращі показники безпеки, вони добре працюють за екстремально низьких і високих температур, здатні гарантувати 85-відсоткову ефективність заряджання та розряджання за температури -20 градусів за Цельсієм, що не має рівних серед інших батарей. Такі батареї витримують 1500 циклів зарядки-розрядки за високої температури — +60 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, багатошарові оксидні електроди літій-іонних батарей стають нестабільними під час заряджання, скорочуючи термін їхнього циклу. Дослідники знайшли спосіб покращити структурну стабільність, що подовжило термін служби та скоротило час заряджання.

Ознайомтесь з іншими матеріалами на тему:

Учені створили матеріал для розробки новітніх сонячних батарей

Створено найефективніші у світі сонячні батареї на квантових точках: як працюють

Вчені створили батарею, яка працює пів століття без підзарядки

За матеріалами Interesting Engineering