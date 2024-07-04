Вчені створять акумулятори з вулканів

Геофлюїди, що течуть під сплячими вулканами, багаті металами, які можуть сприяти переходу до зеленої енергії

Дослідники з Оксфордського університету у Великобританії вивчають сплячий вулкан на карибському острові Монтсеррат. Команда зацікавлена в геофлюїдах, з яких можна видобувати критично важливі метали для батарей та енергії.

За оцінками науковців, гірничодобувна та металургійна промисловість відповідає за від 4% до 7% світових викидів парникових газів. Так само як прагнення поступово відмовитися від викопного палива, спеціалісти шукають способи скорочення викидів від гірничих робіт.

У рамках оксфордської програми ReSET вчені вивчають шляхи уникнення енергоємного видобутку металів із руд і натомість видобувати їх безпосередньо з вулкана.

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Геофлюїди — це рідини, які течуть під сплячими вулканами і багаті металами. Попадання в ці геофлюїди дає доступ до металів у рідкій формі. Додатковою перевагою підходу є можливість генерувати геотермальну енергію як побічний продукт.

В останні роки геотермальна енергія все більше стає важливою складовою зеленої енергетичної суміші. Хоча технологія добре працює на кількох сотнях футів під землею, доступ до тепла під вулканом може забезпечити більшу кількість енергії, ніж будь-коли раніше.

Однак ця технологія все ще знаходиться в зародковому стані. Дослідники усвідомлюють, що вони навряд чи скористаються його перевагами протягом свого життя. Тим не менш, вони наполягають на розробці технології, оскільки вона також може допомогти постачати такі мінерали, як літій, які стимулюють перехід до зеленої енергії.

Нагадаємо, учені з Університету Колорадо в Боулдері (США) створили нову модель суперконденсаторів, які дозволяють батареям заряджатися на дуже великих швидкостях. Нова технологія дозволяє пропускати іони через «пори» не по одному, а тисячами відразу, що значно збільшує ефективність акумуляторів.

Також ми писали, що багатошарові оксидні електроди літій-іонних батарей стають нестабільними під час заряджання, скорочуючи термін їхнього циклу. Дослідники знайшли спосіб покращити структурну стабільність, що подовжило термін служби та скоротило час заряджання.

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За матеріалами Interesting Engineering