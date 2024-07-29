Вчені створили пристрій, що зменшує енергоспоживання ШІ в 1000 разів

Дослідники у галузі інженерії з Університету штату Міннесота розробили передовий апаратний пристрій, який може зменшити споживання енергії в обчислювальних програмах штучного інтелекту щонайменше в 1000 разів

Зі зростанням попиту на застосування штучного інтелекту дослідники шукають способи створити більш енергоефективний процес, зберігаючи при цьому високу продуктивність і низькі витрати. Зазвичай процеси машинного або штучного інтелекту складаються з передачі даних між логікою (де інформація обробляється в системі) і пам’яттю (де дані зберігаються), споживаючи велику кількість енергії та потужності.

Команда дослідників з Науково-інженерного коледжу Університету Міннесоти продемонструвала нову модель, в якій дані ніколи не залишають пам’ять, під назвою «обчислювальна пам’ять з довільним доступом» (CRAM).

«Ця робота є першою експериментальною демонстрацією CRAM, де дані можуть оброблятися повністю в межах масиву пам’яті без необхідності залишати сітку, в якій комп’ютер зберігає інформацію», — сказав Янг Лв (Yang Lv), докторант кафедри електротехніки та комп’ютерної інженерії Університету Міннесоти і перший автор статті.

У березні 2024 року Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало глобальний прогноз використання енергії, згідно з яким споживання для ШІ, ймовірно, подвоїться з 460 терават-годин (ТВт-год) у 2022 році до 1000 ТВт-год у 2026 році. Це приблизно еквівалентно споживанню електроенергії всієї Японії.

За оцінками вчених, CRAM знизить енергоспоживання в 1000 разів. При цьому деякі тести демонструють економію енергії у 2500 та 1700 разів порівняно з традиційними методами.

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За словами науковців, це дослідження тривало понад два десятиліття.

«Наша початкова концепція використання комірок пам’яті безпосередньо для обчислень 20 років тому вважалася божевільною, — сказав Цзянь-Пін Ван, старший автор статті. — З прогресивною групою студентів і справді міждисциплінарною командою викладачів, створеною в Університеті Міннесоти (від фізики, матеріалознавства, комп’ютерних наук та інженерії, до моделювання та бенчмаркінгу і створення апаратного забезпечення) — ми змогли отримати позитивні результати і тепер продемонстрували, що така технологія здійсненна і готова до впровадження в техніку».

Це дослідження є частиною послідовних і довготривалих зусиль, що ґрунтуються на новаторських запатентованих дослідженнях Цзянь-Пін Вана та його колег у галузі магнітних тунельних переходів (MTJ) — наноструктурованих пристроїв, які використовуються для вдосконалення жорстких дисків, датчиків та інших мікроелектронних систем, включаючи магнітну пам’ять з довільним доступом (MRAM), що використовується у вбудованих системах, таких як мікроконтролери та смарт-годинники.

«Як надзвичайно енергоефективна цифрова обчислювальна основа в пам’яті, CRAM є дуже гнучкою в тому сенсі, що обчислення можуть виконуватися в будь-якій комірці масиву пам’яті. Відповідно, ми можемо змінювати конфігурацію CRAM, щоб найкраще відповідати потребам продуктивності різноманітних алгоритмів штучного інтелекту, — говорить Уля Карпузку (Ulya Karpuzcu), експертка з архітектури обчислень, співавторка статті та доцентка кафедри електротехніки та комп’ютерної інженерії в Університеті Міннесоти. — Він є більш енергоефективним, ніж традиційні будівельні блоки для сучасних систем ШІ».

Наразі команда планує співпрацювати з лідерами напівпровідникової індустрії, в тому числі в Міннесоті, для проведення масштабних демонстрацій та виробництва апаратного забезпечення, необхідного для розвитку функціональності штучного інтелекту.

Дослідження опубліковане в npj Unconventional Computing, рецензованому науковому журналі, що видається Nature.

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За матеріалами scitechdaily.com.