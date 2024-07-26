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Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini

26.07.2024 17:00
Ольга Деркач
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Google надала безплатний доступ до швидшої версії штучного інтелекту (ШІ) Gemini — 1.5 Flash

Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini

Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini Фото: freepik.com

Google робить свій штучний інтелект Gemini швидшим та ефективнішим в усіх відношеннях. Тепер у користувачів є доступ до 1.5 Flash, генеративної моделі штучного інтелекту, розробленої для швидшого та ефективнішого генерування відповідей.

Компанія заявляє, що користувачі помітять покращення в затримці, а також у міркуваннях інструменту та розумінні зображень, як в вебверсії, так і на мобільних пристроях.

Крім того, компанія розширила контекстне вікно ШІ-помічника, щоб з ним можна було вести довші розмови і ставити йому складніші запитання. У найближчому майбутньому Google також надасть можливість завантажувати файли в Gemini з Google Диску або з пристрою. Наприклад, якщо ви надасте йому доступ до своїх нотаток, він зможе створити для вас навчальний посібник або практичний іспит. Крім того, асистент зможе аналізувати дані та полегшувати їх засвоєння за допомогою графіків і діаграм.

Цікаве по темі: Google почав протистояння з Meta через ШІ-окуляри

У рамках роботи над зменшенням неправди Google тепер показує посилання на пов’язаний контент, якщо ви ставите йому запитання, які вимагають фактологічних відповідей. У кінці абзацу у своїй відповіді він показуватиме сіре поле, де будуть посилання на вебсайти, де можна прочитати більше про цю тему. Наразі ця функція доступна лише для англомовних підказок.

Компанія також працює над тим, щоб зробити Gemini більш доступним в цілому. Вона почала поступово розгортати Gemini в Google Messages для пристроїв Android в Європейській економічній зоні (ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія), Великобританії та Швейцарії. Тепер ви також зможете спілкуватися з Gemini французькою, польською та іспанською мовами. Нарешті, Google розширює доступ до мобільного додатку Gemini в більшій кількості регіонів і дає можливість підліткам користуватися інструментом штучного інтелекту.

Якщо користувач відповідає мінімальному віковому цензу в 13 років, то зможе спілкуватися з асистентом у чаті. Google навіть запровадив спеціальний процес адаптації для підлітків та посібник з ШІ-грамотності, щоб вони могли отримати уявлення про те, як використовувати цей інструмент для виконання своїх завдань.

Нагадаємо, що Google створив коаліцію за безпечний ШІ. Технологічні гіганти Google, Microsoft, Nvidia та OpenAI, серед інших, створили Коаліцію за безпечний ШІ (CoSAI). Оголошена на Безпековому форумі в Аспені, CoSAI має на меті створити надійні рамки та стандарти безпеки для розробки та розгортання штучного інтелекту.

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За матеріалами: Engadget.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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