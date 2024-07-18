close-btn
PaySpaceMagazine

З Google Play видалять неякісні програми

18.07.2024 20:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

З 31 серпня Google почне видаляти неякісні та зламані програми з Google Play у звʼязку з оновленням політики компанії

З Google Play видалять неякісні програми

З Google Play видалять неякісні програми Фото: freepik.com

Google оновив політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб забезпечити відповідність застосунків стандартам каталогу Play та залучення користувачів завдяки якісній функціональності та контенту.

«Застосунки повинні забезпечувати стабільну, швидку та цікаву роботу користувачів. Застосунки, які виходять з ладу, не мають базового рівня адекватної корисності, не мають цікавого контенту або демонструють іншу поведінку, яка не відповідає функціональному та цікавому користувацькому досвіду, не допускаються до Google Play», — заявили в компанії.

Видаляти будуть застосунки за двома критеріями: обмежена функціональність і вміст та порушена функціональність.

До обмеженої функціональності можна віднести:

  • статичні програми без специфічних функцій, наприклад, лише текстові програми або програми для роботи з PDF-файлами;
  • додатки з дуже обмеженим вмістом, які не забезпечують цікавого користувацького досвіду, наприклад, додатки з одними шпалерами;
  • програми, які нічого не роблять або не мають жодних функцій.

Цікаве по темі: DeepL запускає мовну модель, яка перевершує Google Translate

Також Google видалить застосунки, які виходять з ладу, примусово закриваються, зависають або іншим чином функціонують ненормально.

Приклади поширених проблем:

  • програми, які не встановлюються;
  • програми, які встановлюються, але не завантажуються;
  • програми, які завантажуються, але не реагують на запити.

Нагадаємо, що Google запустила новий ШІ-сервіс. Сервіс Google Vids дозволяє створювати відеопрезентації за допомогою штучного інтелекту (ШІ), однак доступний він поки не всім.

Також ми писали, що Google припиняє підтримку популярної версії Android. Google оголосила, що припиняє офіційну підтримку Android Lollipop (версія 5.0). Оскільки менше 1% активних пристроїв Android все ще використовують Lollipop, Google більше не буде надавати оновлення для Сервісів Google Play на цих пристроях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet

Google запустив Центр прозорості в Україні: чим корисний

Google надасть користувачам доступ до даркнету

За матеріалами: Google.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
DeepL запускает языковую модель, которая превосходит Google Translate 18.07.2024

DeepL запускает языковую модель, которая превосходит Google Translate
Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний 16.07.2024

Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний
Google припиняє підтримку популярної версії Android 15.07.2024

Google припиняє підтримку популярної версії Android
Google запустив Центр прозорості в Україні: чим корисний 11.07.2024

Google запустив Центр прозорості в Україні: чим корисний
В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet 10.07.2024

В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet
Google надасть користувачам доступ до даркнету 10.07.2024

Google надасть користувачам доступ до даркнету
Вибір редакції
Всі
Що таке біткоїн-банкомати та як ними користуватися
ТОП статей 18.07.2024

Що таке біткоїн-банкомати та як ними користуватися

 Як розвивається Web3-сфера в Україні: огляд провідних пілотних проєктів
ТОП статей 18.07.2024

Як розвивається Web3-сфера в Україні: огляд провідних пілотних проєктів
Останні новини
Сьогодні  20:30

Який блокчейн випередив Ethereum за обсягами торгів на DEX у липні

 Сьогодні  20:00

З Google Play видалять неякісні програми

 Сьогодні  19:30

Британський банк створив застосунок для Apple Vision Pro

 Сьогодні  18:30

Український стартап MaPanda залучив $1,3 млн інвестицій

 Сьогодні  18:00

Microsoft випустила ШІ-редактор для смартфонів: що він вміє

 Сьогодні  17:30

В Дії можна буде отримувати гранти на навчання

 Сьогодні  17:00

Кредитори Mt. Gox повідомляють про спроби злому рахунків

 Всі новини