З Google Play видалять неякісні програми

З 31 серпня Google почне видаляти неякісні та зламані програми з Google Play у звʼязку з оновленням політики компанії

Google оновив політику щодо спаму та мінімальної функціональності, щоб забезпечити відповідність застосунків стандартам каталогу Play та залучення користувачів завдяки якісній функціональності та контенту.

«Застосунки повинні забезпечувати стабільну, швидку та цікаву роботу користувачів. Застосунки, які виходять з ладу, не мають базового рівня адекватної корисності, не мають цікавого контенту або демонструють іншу поведінку, яка не відповідає функціональному та цікавому користувацькому досвіду, не допускаються до Google Play», — заявили в компанії.

Видаляти будуть застосунки за двома критеріями: обмежена функціональність і вміст та порушена функціональність.

До обмеженої функціональності можна віднести:

статичні програми без специфічних функцій, наприклад, лише текстові програми або програми для роботи з PDF-файлами;

додатки з дуже обмеженим вмістом, які не забезпечують цікавого користувацького досвіду, наприклад, додатки з одними шпалерами;

програми, які нічого не роблять або не мають жодних функцій.

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Також Google видалить застосунки, які виходять з ладу, примусово закриваються, зависають або іншим чином функціонують ненормально.

Приклади поширених проблем:

програми, які не встановлюються;

програми, які встановлюються, але не завантажуються;

програми, які завантажуються, але не реагують на запити.

Нагадаємо, що Google запустила новий ШІ-сервіс. Сервіс Google Vids дозволяє створювати відеопрезентації за допомогою штучного інтелекту (ШІ), однак доступний він поки не всім.

Також ми писали, що Google припиняє підтримку популярної версії Android. Google оголосила, що припиняє офіційну підтримку Android Lollipop (версія 5.0). Оскільки менше 1% активних пристроїв Android все ще використовують Lollipop, Google більше не буде надавати оновлення для Сервісів Google Play на цих пристроях.

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За матеріалами: Google.