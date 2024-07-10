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Google надасть користувачам доступ до даркнету

10.07.2024 11:00
Ольга Деркач
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Компанія Google оголосила про те, що її сервіс моніторингу даркнету, також відомий як «звіт про даркнет», стане доступним для всіх користувачів Google у 46 країнах

Google надасть користувачам доступ до даркнету

Google надасть користувачам доступ до даркнету Фото: freepik.com

Раніше ця функція була доступна лише користувачам, які мають членство в Google One.

Звіт про даркнет буде розміщений на сторінці «Результати про вас» на сайті myactivity.google.com.

Функція «Звіт про даркнет» сканує алгоритми, які опинилися на неправильному боці цифрових доріжок, щоб визначити, чи не було витоку вашої особистої інформації. Сюди входить така інформація, як ваше ім’я, адреса, номери телефонів та адреси електронної пошти.

Це дуже зручна функція, особливо якщо ви один з мільйонів людей, які стали жертвами хакерських атак, витоку інформації або крадіжки особистих даних. Лише кілька місяців тому дані 7,6 мільйонів клієнтів AT&T потрапили в темну мережу, що змусило телекомунікаційного гіганта скинути паролі всіх постраждалих користувачів.

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Інші сервіси, такі як Proton Mail і LastPass, вже мають функції, які відстежують інформацію про користувачів і витоки паролів у даркнеті та сповіщають користувачів, якщо вони щось знаходять.

Нагадаємо, що Google додасть 110 нових мов в Перекладач. У 2022 році компанія додала 24 нові мови за допомогою машинного перекладу Zero-Shot, коли модель машинного навчання вчиться перекладати іншою мовою, навіть не бачачи прикладу. Згодом компанія оголосила про ініціативу додати 1000 найпоширеніших мов у світі.

Також Google скасовує функцію безперервної прокрутки сторінок у пошуку. Безперервна прокрутка, вперше представлена в жовтні 2021 року для мобільного пошуку і в грудні 2022 року для десктопного пошуку, представляла собою користувацький досвід, в якому пошук Google автоматично продовжував завантажувати більше результатів, коли ви прокручували першу сторінку. Тепер замість нескінченної прокрутки користувачі знову побачать знайому панель внизу сторінки результатів пошуку з можливістю переходу до конкретних сторінок.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїІнтернет
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