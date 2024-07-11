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Google запустив Центр прозорості в Україні: чим корисний

11.07.2024 17:00
Дарія Шуть
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В Центрі прозорості зібрано всю інформацію щодо політик Google

Google

Фото: ukraine.googleblog.com

Техногігант Google запускає в Україні сайт Центр прозорості (Transparency Center). Це хаб, де зібрана вся інформація щодо політик компанії.

В блозі Google зазначили, що до них щодня звертаються мільярди людей, щоб отримати доступ до достовірної інформації та контенту. Тому компанія вирішила полегшити доступ користувачів до цих даних.

«Наші правила користування, правила використання продуктів, політики для розробників та правила спільноти існують для того, щоб забезпечити безпеку користувачів, у той час як ми виконуємо нашу місію зробити інформацію загальнодоступною», – йдеться у повідомленні.

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Центр прозорості містить інформацію щодо таких напрямків:

  • Процес розробки політик.
  • Правила щодо продукту чи послуг.
  • Інструменти звітності та оскарження.
  • Звіти про прозорість.
  • Принципи Google щодо конфіденційності та ШІ.

За допомогою Центру прозорості користувачі можуть легше знаходити інформацію про політики пошукового сервісу, дізнаватися, як компанія їх створює та забезпечує їх дотримання, повідомляти про порушення та знайомитися зі звітами про прозорість.

Центр прозорості містить спеціальну сторінку, яка допоможе користувачам знайти способи повідомляти про шкідливий контент і подавати скарги за допомогою кількох служб компанії.

Нагадаємо, вебверсія Google Wallet стала доступна ще в 13 країнах, зокрема в Україні. Компанія розгортає вебверсію Google Wallet з квітня, але тепер сервіс вийшов на міжнародний рівень.

Wallet.google.com дозволяє отримати доступ до списку збережених способів оплати (кредитні + дебетові картки) та пропусків (картки лояльності, посадочні талони, квитки на концерти тощо). Якщо вони доступні, ви можете побачити актуальний штрих-код, а також видалити їх. Посвідчення особи та інші перепустки доступні лише в мобільному додатку.

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Рубрики: GoogleБезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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