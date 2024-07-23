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Google почав протистояння з Meta через ШІ-окуляри

23.07.2024 18:00
Дарія Шуть
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Ринок «розумних» окулярів зі штучним інтелектом (ШІ) набирає обертів: дві великі корпорації Google та Meta борються за партнерство з Ray-Ban, щоб домінувати у цій сфері

Google почав протистояння з Meta через ШІ-окуляри

Фото: freepik.com

Meta планує купити приблизно 5% європейської компанії EssilorLuxottica, витративши вартістю 88 млрд євро. Разом з нею вона співпрацювала над двома поколіннями розумних окулярів Ray-Ban. Попередньо відомо, що переговори просунулися, і цілком ймовірно, що Meta зробить інвестиції.

Проте виявилося, що Meta — не єдина велика технологічна компанія, яка намагається наблизитися до EssilorLuxottica. Нещодавно Google також звернувся до керівництва компанії щодо розміщення свого помічника Gemini AI у майбутніх розумних окулярах.

Водночас експерти кажуть, що ймовірність відмови EssilorLuxottica від угоди з Meta заради Google низька, враховуючи, що це європейський виробник, а не компанія з Кремнієвої долини з інвесторами, які схильні до ризику.

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Глобальна інфляція та зростання витрат негативно впливають на прибуток EssilorLuxottica, тож продаж частки є лише питанням часу. Ціна акцій компанії зросла лише приблизно на 7% за останній рік, що є нижчим за загальне зростання аналогічної групи європейських акцій блакитних фішок.

Однак цей крок, спрямований на те, щоб потенційно виключити Meta з високопоставленого партнерства, може допомогти збільшити великі інвестиції, які зараз готується зробити Марк Цукерберг.

Нагадаємо, американська компанія Innovative Eyewear представила свою колекцію розумних окулярів Eddie Bauer зі вбудованим штучним інтелектом (ШІ). Користувачі можуть викликати Siri та ChatGPT, говорячи в подвійні мікрофони, і отримувати відповіді через квадразвукові динаміки.

ChatGPT можна попросити відповісти на електронну пошту, підсумовувати довгі тексти, перекласти тексти тощо за допомогою безплатної програми Lucyd, яка інтегрується з усіма окулярами Lucyd від Innovative Eyewear. Це дозволяє користувачам зберігати ту саму історію чатів незалежно від окулярів, які вони вибирають щодня.

Також ми писали, що Meta представила Meta 3D Gen — нову систему штучного інтелекту, яка створює високоякісні 3D-моделі з текстових описів менш ніж за хвилину.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїМетаШтучний інтелект
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