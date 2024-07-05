Meta представила новий ШІ-інструмент: чим особливий

Компанія Meta представила Meta 3D Gen — нову систему штучного інтелекту, яка створює високоякісні 3D-моделі з текстових описів менш ніж за хвилину

Ця розробка являє собою значний прогрес у галузі генеративного ШІ для 3D-графіки, що має потенціал трансформувати індустрії від розробки відеоігор до промислового дизайну та архітектури.

Нова система поєднує в собі два ключові компоненти: Meta 3D AssetGen, який створює 3D-сітки, та Meta 3D TextureGen, який генерує текстури. Працюючи разом, ці технології створюють 3D-моделі з текстурами високої роздільної здатності та матеріалами фізичного рендерингу (PBR). За словами представників Meta, цей процес відбувається в три-десять разів швидше, ніж в існуючих рішеннях.

«3D Gen пропонує створення 3D-активів з високою швидкістю та якісними 3D-формами і текстурами менш ніж за хвилину», — пояснюють в компанії.

Однією з найважливіших особливостей Meta 3D Gen є підтримка PBR-матеріалів, що дозволяє реалістично підсвічувати створені 3D-об’єкти. Ця можливість має вирішальне значення для інтеграції створених ШІ-активів у реальні додатки та існуючі 3D-пайплайни.

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Інтеграція PBR-матеріалів — це значний прогрес у створенні 3D-контенту зі штучним інтелектом. Традиційні 3D-моделі, створені за допомогою ШІ, часто мають проблеми з реалістичним освітленням і властивостями матеріалів, що обмежує їхню корисність у професійних робочих процесах.

Meta 3D Gen дозволяє створеним ресурсам реалістично реагувати на різні умови освітлення, що робить їх більш універсальними і придатними для застосування в різних контекстах — від середовищ відеоігор до архітектурних візуалізацій.

Цей прорив потенційно може подолати давній розрив між контентом, створеним за допомогою ШІ, і професійними робочими процесами в 3D. Він дає змогу безперешкодно інтегрувати створені ШІ-моделі в існуючі конвеєри, що потенційно прискорює створення віртуальних середовищ і цифрових двійників у різних галузях.

Компонент системи для генерації текстур Meta 3D TextureGen дозволяє створювати високоякісні та глобально узгоджені текстури для складної 3D-геометрії менш ніж за 20 секунд. Він також включає в себе мережу покращення текстур, здатну масштабувати текстури до роздільної здатності 4K, що відповідає вимогам візуальних додатків високого класу.

Оскільки ШІ продовжує змінювати ландшафт створення цифрового контенту, Meta 3D Gen є важливою віхою. Його здатність швидко створювати високоякісні, універсальні 3D-моделі з текстових підказок може відкрити нові шляхи для творчого самовираження в цифровій сфері, потенційно демократизуючи створення 3D-контенту і прискорюючи інновації в різних галузях.

Нагадаємо, що Coinbase, Meta і власник Tinder разом боротимуться з шахраями. Coinbase створила коаліцію Tech Against Scams з лідерами індустрії, такими як Match Group, Meta, Kraken, Ripple, Gemini і GASO, для боротьби з онлайн-шахрайством і фінансовими схемами.

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За матеріалами: Venture Beat.