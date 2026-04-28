Meta купуватиме електроенергію з космосу

Meta уклала угоду зі стартапом Overview Energy, щоб забезпечити свої дата-центри електроенергією, згенерованою в космосі
Компанія розраховує отримати доступ до нової технології до кінця десятиліття — на тлі стрімкого зростання попиту на енергію через розвиток штучного інтелекту.
Сонячна енергія з орбіти
Overview Energy розробляє систему, яка дозволяє збирати сонячну енергію безпосередньо в космосі та передавати її на Землю. Такий підхід дає змогу генерувати електроенергію цілодобово, незалежно від погодних умов або часу доби.
Першу демонстрацію технології на орбіті планують провести у 2028 році. Якщо випробування будуть успішними, вже у 2030 році компанія розпочне комерційні поставки електроенергії.
Meta, відповідно до угоди, отримає ранній доступ до потужностей системи — до 1 гігавата. Фінансові умови співпраці сторони не розкривають.
Ставка на нові джерела енергії
У Meta називають космічну сонячну енергетику «трансформаційним кроком». За словами віцепрезидента компанії з енергетики та сталого розвитку Нета Салстрома, технологія дозволяє використовувати вже наявну наземну інфраструктуру для отримання стабільної енергії з орбіти.
Інтерес до таких рішень пояснюється зростаючим навантаженням на енергосистему США. Активний розвиток штучного інтелекту та розширення дата-центрів змушують технологічні компанії шукати нові джерела електроенергії, зокрема на тлі тиску з боку екологічних та споживчих організацій.
Енергетичні амбіції Meta
Meta вже реалізує масштабні інфраструктурні проєкти у США. Компанія будує кілька дата-центрів гігаватного рівня, включно з об’єктом у Луїзіані. За оцінками президента США Дональда Трампа, цей проєкт може коштувати близько $50 млрд і займати площу, співставну зі значною частиною Мангеттена.
Паралельно Meta активно інвестує в інші джерела енергії. Зокрема, компанія співпрацює з Vistra, Oklo та TerraPower, поступово зміцнюючи позиції одного з найбільших корпоративних покупців ядерної енергії у світі.
Джерело: Reuters.