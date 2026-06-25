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Meta представила власний бренд смарт-окулярів

25.06.2026 11:10
Ольга Деркач

Meta оголосила про запуск нової лінійки смарт-окулярів під назвою Meta Glasses, вартість яких починається від $299. Окуляри виготовлені у партнерстві з EssilorLuxottica, однак, на відміну від інших смарт-окулярів технологічного гіганта, вони не мають брендування Ray-Ban чи Oakley

Meta представила власний бренд смарт-окулярів

Фото: magnific.com/freepik

Meta Glasses вже доступні у кількох країнах у різних поєднаннях кольорів і лінз.

Це вже не перший випуск розумних окулярів від Meta цього року: раніше компанія вже представляла нові розумні окуляри Ray-Ban з оновленими функціями та ціною, що свідчить про послідовну стратегію розширення лінійки гаджетів категорії wearables.

Meta продовжує активно інвестувати в напрямок гаджетів, що носяться, на тлі загострення конкуренції на цьому ринку. Варто зауважити, що Meta та EssilorLuxottica залишаються найбільшими гравцями в цій категорії — за оцінками Counterpoint Research, їхня спільна частка ринку перевищує 80%.

Meta Glasses не мають дисплея, але оснащені камерою та особистими динаміками. На дужці є окрема кнопка, яка за замовчуванням викликає голосового асистента Meta AI, проте її можна налаштувати для запуску іншої конкретної функції.

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За заявою компанії, нові окуляри пропонують понад 8 годин автономної роботи, а зарядний кейс для використання на ходу додає до 40 годин додаткового заряду.

Перша модель нової лінійки, названа Meta Adventurer, має прямокутну форму та доступна у стандартному й великому розмірах. Оправа Meta Fury має більш квадратну форму, нагадуючи популярні стилі чоловічих окулярів. Найпомітнішою новинкою стали Meta Glasses by Kylie — тонка овальна оправа, розроблена у співпраці з американською моделлю Кайлі Дженнер.

За словами компанії, голосовий асистент Meta AI на нових окулярах може відповідати на запитання про що завгодно — від результатів спортивних матчів до рекомендацій місцевих ресторанів, розуміти, що бачить користувач, і допомагати з повсякденними справами. Компанія також повідомила, що окуляри без дисплея незабаром підтримуватимуть функцію пішохідної навігації з покроковими підказками для прогулянок, а функція синхронного перекладу отримає підтримку ще 14 нових мов, включно з японською, китайською (мандаринською), хінді та корейською.

Новий модельний ряд Meta з’явився через тиждень після того, як Snap представила свої довгоочікувані окуляри доповненої реальності Specs для масового споживача за чималу ціну $2 195.

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Джерело: TechCrunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМета
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