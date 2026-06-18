Ціни на iPhone та Mac зростуть: подробиці

Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке зростання вартості чипів пам’яті, які використовуються в iPhone, Mac та інших продуктах компанії

Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

За його словами, компанія тривалий час намагалася стримувати зростання цін для покупців, однак ситуація на ринку стала «нестійкою».

«Ми робимо все можливе, щоб пом’якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники. Але ситуація стала неприйнятною», — зазначив Кук.

Головною причиною подорожчання стала стрімка популярність технологій штучного інтелекту (AI). Виробники дата-центрів та ШІ-систем активно скуповують чипи пам’яті, що призвело до дефіциту та зростання цін. За даними галузі, вартість оперативної пам’яті більш ніж подвоїлася з жовтня 2025 року.

Додатковий тиск на ринок створили перебої з постачанням гелію через війну в Ірані. Цей газ є важливим компонентом у виробництві напівпровідників.

Кук не уточнив, коли саме Apple перегляне ціни та які пристрої подорожчають. Водночас аналітики припускають, що нові моделі iPhone можуть коштувати до $150 дорожче за поточне покоління. Причиною стануть не лише дорожчі компоненти, а й оновлені характеристики для підтримки нових AI-функцій.

За оцінками дослідницької компанії Omdia, середня ціна смартфонів у світі у 2026 році може зрости приблизно на 20% і досягти рекордного рівня.

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Подорожчання вже торкнулося й інших технологічних компаній. Samsung попереджає про дефіцит пам’яті, Sony підняла ціни на PlayStation 5 у США та Великій Британії, а Nintendo анонсувала підвищення вартості Switch 2 через зміни ринкових умов.

Попри складну ситуацію на ринку, попит на продукцію Apple залишається високим. У першому кварталі 2026 року продажі пристроїв компанії зросли на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, значною мірою завдяки сильному попиту в Китаї.

Редакція PSM7 звертає увагу: подорожчання чипів і пристроїв може вплинути й на українських споживачів. Україна майже повністю залежить від імпорту смартфонів та комп’ютерної техніки, тому глобальне зростання цін на електроніку зазвичай швидко відображається на вартості гаджетів у місцевому роздробі. Особливо це стосується нових моделей смартфонів із підтримкою функцій штучного інтелекту, які стають дедалі вимогливішими до апаратного забезпечення.

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За матеріалами bbc.com, wsj.com.