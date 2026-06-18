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Статки Ілона Маска перевищили капіталізацію Біткоїна

18.06.2026 12:40
Ольга Деркач

Статки Ілона Маска стрімко зросли й сягнули близько $1,4 трлн. Це більше, ніж ринкова капіталізація Біткоїна — найбільшої криптовалюти світу, яка наразі становить приблизно $1,3 трлн

Статки Ілона Маска перевищили капіталізацію Біткоїна

Фото: pngarts.com, freepik.com

Зростання добробуту Маска відбулося на тлі ралі акцій SpaceX (NASDAQ: SPCX), які з 12 червня подорожчали приблизно на 50% від стартової ціни $135. Саме цього дня підприємець став першим у світі трильйонером.

Маск випередив Біткоїн після того, як 16 червня акції SpaceX додали близько 8% за один день. Це збільшило ринкову капіталізацію компанії майже на $102 млрд — до приблизно $2,8 трлн, а особисті статки її CEO зросли на 5,65%, свідчать дані Forbes.

Водночас «цифрове золото» майже не змінилося в ціні за той самий період і на момент написання втрачало майже 3% за тиждень.

До виходу космічної компанії на біржу статки підприємця оцінювалися приблизно у $780 млрд. Це означає, що лише за кілька днів SpaceX збільшила його багатство майже на 80%, адже Маск володіє понад 6 млрд акцій компанії, що відповідає частці близько 46%.

Для порівняння: історичний максимум ринкової капіталізації Біткоїна був зафіксований у жовтні 2025 року й наближався до $2,5 трлн. Тоді цифровий актив торгувався вище $125 000, а його капіталізація перевищувала майже всі компанії індексу S&P 500, поступаючись лише окремим технологічним гігантам на кшталт Nvidia (NASDAQ: NVDA) та Amazon (NASDAQ: AMZN).

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Через вісім місяців Біткоїн втратив майже половину своєї рекордної вартості, тоді як SpaceX менш ніж за тиждень змогла обігнати Amazon. Наразі компанія є сьомим за величиною активом у світі за ринковою капіталізацією та поступово наближається до Microsoft (NASDAQ: MSFT), яка оцінюється у $2,9 трлн.

Попри це S&P Global, компанія-розробник фондового індексу S&P 500, оголосила, що не змінюватиме чинні критерії включення компаній до індексу. У S&P Global наголосили, що одного лише великого ринкового оцінювання недостатньо для потрапляння до S&P 500.

Не дивно, що власники Біткоїна сприйняли цю подію як символічну. Попри те, що криптовалюта залишається одним із найбільших фінансових активів світу, сам факт того, що статки одного підприємця перевищили її 13-значну ринкову капіталізацію, став новою віхою у протистоянні між традиційним накопиченням багатства та децентралізованими фінансами (DeFi).

Тепер головне питання полягає в тому, чи зможе Біткоїн відігратися. Коливання його ціни, динаміка акцій SPCX та загальні настрої на ринку можуть досить швидко змінити поточний баланс сил.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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